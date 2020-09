Trump vil ha plan som skal fremme «patriotisk utdanning» i USA

I en tale spekket med angrep på venstresiden i USA kunngjorde Donald Trump at han vil sette opp en føderal utdanningsplan for å fremme «patriotisk utdanning».

– Vår ungdom skal bli lært opp til å elske USA med hele sitt hjerte og hele sin sjel, uttalte USAs president Donald Trump under en tale torsdag.

Da fortalte han at han ønsket å gjøre grep om det han omtaler som venstrevridd indoktrinering av barn i utdanningen, og beskrev blant annet opplæring om rasisme og slaveri som en fornærmelse av landets opphav, skriver The Washington Post.

– Jeg vil snart signere en presidentordre som lager en nasjonal kommisjon for å fremme patriotisk utdanning. Den skal kalles 1776-kommisjonen, sier Trump.

– Ingen mulighet



Ifølge The Washington Post virker navnet å være et svar på avisa New York Times' 1619 Project, som er en prisvinnende samling av artikler og essay som argumenterer at USAs egentlige opphav startet i 1619, da afrikanske slaver først ankom landet.

The Washington Post skriver samtidig at føderale styresmakter ikke har makt til å fastsette pensum i lokale skoler i USA.

– Det bestemmes alltid lokalt. Trump har ingen mulighet til det, sier Arne Duncan, Obamas tidligere utdanningsminister til avisa.



I Nasjonalarkivet

Presidenten holdt talen på museet i nasjonalarkivet i Washington DC, der USAs uavhengighetserklæring blir oppbevart.

Trump anklaget under talen sine motstandere for å ønske en kulturell revolusjon i landet. Han viste til at aktivister på venstresiden i løpet av sommeren ødela statuer av viktige historiske figurer og sa at de prøver å framstille USA som et land bygget på rasisme og undertrykkelse.