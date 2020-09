– Mer imponerende enn verdensrekorden

Med løpet i Roma kompletterte Karsten Warholm en sesong helt utenom det vanlige.

På fem løp klokket han inn en snitt-tid på 47,15. En tid som i seg selv ville gitt en åttendeplass på listen over tidenes beste løp. At Warholm i løpet av en drøy måned har fire løp som er innenfor den samme topp ti-lista, er formidabelt.

– Dette snittet i seg selv ligger det mye blod svette og tårer bak. Det betyr også at vi har gjort en solid jobb, og at vi har etablert oss som den mest stabile «ever», sier Warholm til TV 2.

Tar man bort det lille arbeidsuhellet i Ostrava, blir snittet imponerende 47,03 på fire løp. Det er en tid bare tre andre i historien har løpt fortere enn.

– Mer imponerende

Warholm innrømmer likevel at det er en liten bittersmak av det hele.

– Jeg ville naturligvis heller hatt en verdensrekord. Men vil også si at det er nesten like kult ikke å være en «one hit wonder». Vi er nære hver gang.

Trener Leif Olav Alnes har en litt annen inngang til at verdensrekorden fortsatt er på amerikanske hender.

– Det er mer imponerende å ha den snitt-tiden Karsten har, enn å ta verdensrekorden. For det viser at du har nivået inne, sier Alnes til TV 2.

Han blir nærmest lyrisk når han tenker på de månedene som ligger foran dem.

– Tenk å gå inn i en treningsvinter med et slikt utgangspunkt. Jeg velger å snu bordet. Når man vet hvor jevnt høyt nivået er, så er det fantastisk rent motivasjonsmessig, sier Alnes.

– Ble dere for grådig på rekord etter løpet i Stockholm, burde dere heller trent og satset for fullt bare mot Roma?

– Nei. Dette er en utendørsidrett, og man vet aldri hvordan forholdene blir. Man må ta de sjansene man får. Jeg hadde også hatt tolv rette i tipping dersom jeg fikk se tippekampen på forhånd, sier Alnes.

- Noen hakk over

Warholm virker også svært motivert for å møte erkerivalene Samba og Benjamin neste år.

– Dette snittet er veldig fint å ha i bakhånd.

For han vet, som alle andre, at med prestasjoner på høyt nivå over tid, så er sjansen for at rekorden smeller inn en dag vesentlig større. Warholm er nå et navn alle arrangører vil ha på plakaten. Nettopp fordi man vet at den rekorden kan komme når som helst.

– Jeg føler at vi har fått etablert en posisjon i friidrettssirkuset som er noen hakk over fjoråret. Og det er også fint synes jeg, sier Warholm.