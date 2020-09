Historisk politiker i USA tør ikke gi råd til Joe Biden

I 1997 trådde Madeleine Albright (83) inn i embetet som utenriksminister under president Bill Clinton. Hun var også med i hjelpeeapparatet da hans kone Hillary stilte til valg som president i 2016.

Som USAs første kvinnelige utenriksminister noen sinne, har hun tilegnet seg mye mye makt og respekt. I 2001 forlot hun karrieren som politiker i det demokratiske partiet og ble forretningskvinne og professor.

Kvinner må avbryte mer

Hos Skavlan kommer det fram at Albright elsker å undervise ved Georgetown University i USAs hovedstad Washington D.C.

Legende: Madeleine Albright taler med stor troverdighet som professor, etter mange år i politikken Foto: Bryan R. Smith

Til elevene snakker hun mest av egen erfaring, noe som ganske utvilsomt er troverdig nok for studentene.

Hun er opptatt av at særlig kvinner må ha spisse albuer.

– Hvis du venter på å bli kalt på, så sier noen andre det. Og hvis du skal avbryte, så må du vite hva du snakker om og ha en sterk stemme. Jeg tror særlig kvinner må jobbe hardt, for det er ikke rom for en middelmådig kvinne. Du må jobbe hardt!, sier Albright.

Angrer

Rådene kommer fra en kvinne som har lang erfaring i mannsdominert politikk. Ofte kunne hun være den eneste kvinnen i et rom med maktinnehavere.

– Jeg var ofte den eneste kvinnen ved bordet når en avgjørelse skulle tas. Jeg tenkte for meg selv at jeg hadde noe jeg ville si, men lot være i frykt for at det skulle høres dumt ut. Også er det en mann som sier det og alle synes det briljant.

– Jeg pleide å være sint på meg selv for det, sier hun.

Usikker på Trump i debatt

Til tross for at hun har forlatt politikken, engasjerer hun seg i aller høyeste grad i det som rører seg i USA om dagen.

I november er det presidentvalg, og vanligvis er hun svært delaktig i å gi råd til de demokratiske kandidatene.

I år er hun ikke sikker på hva hun skal si til Joe Biden.

– Jeg ville ikke turt å gi råd om hvordan man skal håndtere Trump.

Særlig i debatt tror hun det vil bli vanskelig å finne rette taktikk mot nåværende president Donald Trump.

– Jeg var bedre på å gi råd om hvordan noen bør håndtere de som hadde seriøse standpunkter som man var uenige med. Da var det en velfungerende og god diskusjon om handlet om de viktige temaene, sier Albright.

Lær av valget i 2016

I 2016 var USA nære på å få sin første kvinnelige president. Som en erfaren eks-politiker i samme parti prøvde Albright hardt for å få Hillary Clinton til topps.

Slik gikk det ikke, til tross for at Clinton fikk flest stemmer fra folket. I år oppfordrer hun Biden til å være mer obs på delstatene som har makt i valgmannforsamlingen, som var det Trump vant på i 2016.

– Gå til delstatene som er kjent for å være vippestater, som er viktige i valgmannforsamligen. Man må dra overalt!, sier Albright.

– Trump bryter reglene

På grunn av pandemien er besøkene som kreves av en presidentkandidat umulig å få til nå, på grunn av pandemien.

Likevel mener hun at det er en person som ikke følger dette.

– Hvordan kan Joe Biden reise hvor enn han må dra nå? Trump bruker sin makt som president til å gjøre kampanjer. Dessuten bryter han alle reglene, sier Albright.

Rømte fra fascisme

Det er ikke bare gjennom politikken at Albright har blitt hardhudet og uredd. Albright kommer opprinnelig fra Tsjekkoslovakia. Herfra måtte hun flykte fra fascistisk styre to ganger. Først fra nazistene og så fra kommunistene.

I 1948 ankom Madeleine Albright USA som flyktning.

Hun har skrevet flere bestselgende bøker, blant annet om fascistiske verdier og hva som kjennetegner retningen.

– Fascisme er splittelse av samfunnet, ikke respekt for loven og kalle pressen folkets fiende. Og sørger for at folket er splittet.