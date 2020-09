Etter å ha løpt inn til historisk gode 7,27,10 på 3000 meter i Roma, så var det en svært fornøyd tenåring TV 2 fikk i tale på telefonen fra den evige stad.

– Jeg har gått fra å være en stabilt god løper, til å bli en av de beste, sier han, når vi ber han om å oppsummere sesongen som det kun gjenstår et NM-løp av.

En av historiens beste

Og det er ikke selvskryt. Det er fakta. For denne sesongen har Ingebrigtsen prestert på et nivå mange regnet med at selv han ville bruke mange år på å nå. I løpet av en sommer har han løpt seg inn på topp ti listene gjennom alle tider i tre øvelser.

Europarekord på 2000 meter med 4.50,01. Historiens sjette raskeste tid.

Europarekord på 1500 meter med 3.28,68. Historiens åttende raskeste tid.

Nest beste europeer på 3000 meter med 7,27,10. Historiens niende raskeste tid. (Europarekordholderen, Mohammed Mohrit ble senere tatt i doping)

Ingebrigtsen er den eneste på disse topp ti-listene som ikke er av afrikansk opprinnelse.

Selv trekker han også fram at han har forbedret seg kraftig på 800 meter som et sesonghøydepunkt. Totalt sett ha det vært mye å glede seg over.

– Jeg er ekstremt godt fornøyd med sesongen. Det er viktig for meg å komme så høyt som mulig på disse listene over gode tider i historien. Det viser at man er en god løper.

Vil vinne uansett

Selv om han primært har jaktet på gode tider denne sesongen, så har han også vist at han har tatt et steg i mer taktiske løp. Da han slengte seg med i Ostrava i forrige uke, gjorde han det etter at han hadde sett startlisten. Da han så navnene som stilte opp, meldte han seg på - rett og slett for å vise konkurrentene hvem som er sjefen.

– Jeg har fått veldig mye selvtillit i år. Så når du stiller til start i et løp og har tre sekunder bedre pers enn nestemann, så vil jeg vinne uansett, sier han.

Etter NM i Bergen blir det en liten pause ut september.

– Så begynner vi oppkjøringen mot neste år i oktober, forteller Jakob.

Og det blir ikke mange forandringer i opplegget foran det som forhåpentligvis blir en OL-sesong. At de nye guttene i Team Ingebrigtsen, Per Svela og Narve Gilje Nordås også har hatt stor suksess med Gjerts treningsmetoder, har vært med å styrke troen på det de driver med.

– Må være kvalitet

– Absolutt. Det er en god bekreftelse for oss. Vi kan sende dem ut og se om de presterer, så vet vi også at vi er i form. Fordi vi følger samme opplegget. Da blir det liksom ikke noe bare jeg har gjort, men noe vi gjør sammen, sier Jakob.

At mange i norsk mellom og langdistanse har begynt å kopiere treningsprinsippene til Team Ingebrigtsen synes han også er bra.

– Det er gøy det. Det viser først og fremst at hardt arbeid fungerer. Det er selvsagt ting vi også kan gjøre bedre også. Men jeg tror ikke det er så nøye hva det er man gjør, men at det er kvalitet på alt man gjør.

– Løper man nok og ofte, så er det mulig å kopiere, avslutter Ingebrigtsen.