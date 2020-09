Savnede fisketurister funnet på skjær

Det ble iverksatt en større leteaksjon på Folda i Trøndelag etter at en båt med tre fisketurister ble meldt savnet, torsdag kveld. Senere samme kveld ble fiskerne funnet.

– Vi fikk inn melding klokka 20.08 om at en båt med tre fisketurister ikke hadde kommet tilbake dit der hvor de hadde leid båten, fortalte operasjonsleder Trond Volden.

NTB skrev at turistene er Sør-Europa, og at de har besøkt området flere år på rad for å fiske.

Volden fortalte videre at den tjue fot lange, blå båten sist ble sett i 14.30-tiden i Nylandskjæret.

– Det er ei strekke som er beryktet for å ha røff sjø, og flere andre har støtt på problemer der, sa han til TV 2.

Politiet, Sea King og ei redningsskøyte bistod Hovedredningssentralen i søket etter båten.

– Det er 15-16 sekundmeter vind og dårlig vær, så det er vanskelige forhold, sa Volden videre.

Klokka 20.25 skriver politiet at fiskerne ble funnet på et skjær, i god behold.

– Det er foreløpig usikkert hva som har skjedd med båten. Redningsaksjonen endte godt, står det i twittermeldingen.