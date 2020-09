Liva (5) og Oliver (7) skulle tjene sparepenger på å selge egg – ble frastjålet alle pengene

Selv om det dreier seg om et lite beløp, ble det en stor sorg for ungene.

Til tross for sin unge alder har Liva (5) og Oliver (7) allerede fast jobb ved siden av skolen. De selger egg fra sin egen lille veibod i Videbæk i Danmark.

I slutten av august så moren at barna som vanlig gikk med rak rygg og brede smil hjemmefra i retning boden med friske egg. Denne dagen tok det derimot ikke lang tid før de kom hjem igjen.

– De kom løpene tilbake gråtende. Pengekassen hadde blitt stjålet! Hvem faen stjeler fra små barn? skriver mamma Cecilie Overkær Laursen i et Facebook-innlegg.

Innlegget gikk senere viralt, og satte sinnet i kok hos mange dansker.

BODEN: Liva (5) og Oliver (7) har solgt egg fra boden sin i et år. I slutten av august ble pengekassen deres tømt for innhold. Foto: Privat

Stjal sparepengene

– Jeg ble jo litt lei meg for at pengene var stjålet. Det var kjedelig, sier Oliver til Danmarks radio, som intervjuet familien etter hendelsen.

Ifølge mamma Cecilie Overkær Laursen er det en underdrivelse, som sier hendelsen gikk veldig innpå barna.

– Jeg ble også veldig sur og lei meg på barnas vegne, sier Laursen til radiokanalen.

150 kroner ble stjålet, som skulle gå til barnas sparepenger, fôr og til innkjøp av nye høns.

Familien valgte ikke å anmelde hendelsen, men skrev i stedet en oppfordring til tyven i innlegget om å returnere beløp til adressen deres. Så skjedde det noe uventet.

Plaster på såret

Tyven meldte seg aldri, men innlegget fikk så stor oppmerksomhet på sosiale medier at flere av de fast eggekundene tok kontakt med familien. De hadde fått så vondt av barna, at de ønsket å bidra med ekstra penger som et plaster på såret.

SPAREPENGER: Fem år gamle Liva sier i en video publisert på morens Facebook-side at hun skulle ønske tyven kunne returnere sparepengene. Foto: Privat

Siden har det strømmet inn penger til familien, skriver Danmarks Radio i en ny artikkel torsdag.

– Det er helt vanvittig, sier Laursen, som forteller at de har fått inn cirka 6500 kroner.

Vil donere bort pengene

Til TV 2 forteller foreldrene at de har valgt å donere pengene til en god sak.

– Vi har i samråd med Oliver og Liva donert 6500 kroner til Center for sjældne sygdomme - specifikt børn med sjældne sygdomme. Vår yngste datter har den sjeldne diagnosen Wests syndrom, sier hun.

Wests syndrom er en form for epilepsi.

Selv om tyven aldri meldte seg, forteller foreldrene at det har kommet mye godt ut av hendelsen. I tillegg til donasjonen, har også etterspørselen etter Liva og Olivers egg skutt i været i hjembyen.

– Det har stort sett vært utsolgt siden. Folk har forhåndsbestilt. Helt sprøtt og godt på samme tid, sier moren til DR.