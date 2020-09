Casper Ruud imponerte mot Sonego og møter Cilic i åttedelsfinale i Roma Masters

Casper Ruud er klar for åttedelsfinale i Roma Masters i tennis. Etter 6-3, 6-4 over italienske Lorenzo Sonego møter han meritterte Marin Cilic.

Ruud gjorde kort prosess med hjemmefavoritt Sonego på rødgrusen i Roma, like ved Olympiastadion der Karsten Warholm og flere andre norske friidrettsstjerner også viste seg fram torsdag.

– Dette var en god seier for meg. Jeg følte hele tiden at jeg hadde sjanser til å bryte serven hans, og det kunne blitt enda bedre resultatmessig, men jeg er veldig fornøyd, sa Ruud til NTB.



Den 21-årige nordmannen måtte vente over tre døgn på sin neste kamp etter at han mandag tok sin hittil største skalp ved å slå russiske Karen Khatsjanov i 1. runde. Da han endelig slapp til torsdag kveld, virket det som han hadde hastverk.

Ruud kom under 0-30 i første game, men så vant han fire strake poeng. Deretter brøt han Sonegos serve to ganger og gikk opp i 4-0-ledelse.

Så viste motstanderen at han også kan spille tennis. Han brøt Ruuds serve to ganger og hadde kontakt på 4-3, men Ruud brøt tilbake og servet deretter hjem det første settet med 6-3 etter 47 minutter.

I neste sett holdt begge spillerne serven til 2-2, men så brøt Ruud. Det ble eneste brudd i settet.

Fredag venter kroatiske Marin Cilic i åttedelsfinalen. Han er i øyeblikket rangert på 40.-plass, seks trinn bak nordmannen, men 31-åringen var så sent som i 2018 nummer tre i verden.

– Det blir absolutt en tøff match. Han har jo vunnet en Grand Slam-turnering og er en farlig og god spiller. Han er en av de tøffeste jeg kan møte i denne turneringen. Jeg er klar for en tøff kamp fredag, og jeg er glad for at vi skal spille på grus, sa Ruud til NTB.

Skulle han slå Cilic, blir det kamp mot Matteo Berrettini eller Stefano Travaglia i kvartfinalen. Berrettini er spilleren som slo nordmannen ut av US Open i 3. runde tidligere i måneden.

(©NTB)