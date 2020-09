Kan kaste lys over et av virusets største mysterier

En mann i Nevada i USA ble smittet av koronaviruset i mars. Han ble senere frisk og testet negativt. Vanligvis ville bare mannen ha blitt en del av en overveldende statistikk av millioner mennesker som har testet positivt for viruset i USA. Hadde det ikke vært for at han testet positivt igjen knappe seks uker senere.

Den 25 år gamle mannen ble det andre vitenskapelige dokumenterte tilfellet, som har blitt bekreftet virussmittet to ganger, skriver The Guardian. Ett annet tilfelle av samme slag har blitt dokumentert av forskere i Hong Kong.

Nå mener forskere at tilfellene kan kaste lys over et av koronavirusets største mysterier: nemlig hvor lenge personer som har vært bekreftet smittet er beskyttet mot viruset.

– Hvis ikke vi får en rimelig lang beskyttelse naturlig i kroppen etter vi har vært smittet, vil vi sannsynligvis ikke få det fra en vaksine heller, sier Arnold Monto, som er professor i epidemiologi og folkehelse ved University of Michigan School of Public Health.

– De fleste vaksinene våre gjør det ikke bedre enn hvordan kroppen selv beskytter seg etter en infeksjon, sier han til The Guardian.

De første bekreftede

Den 25 år gamle mannen måtte på sykehus da han ble syk for andre gang i juni. Selv om han er utskrevet nå, sliter han fortsatt med langtidsvirkninger av viruset.

Til forskjell var den kinesiske mannen (33) symptomfri da han ble smittet andre gang, ifølge Stat News, som har skrevet om den første studien fra Universitet i Hong Kong.

En rekke mulige tilfeller hvor personer har blitt smittet av viruset to ganger, har blitt omtalt i media. Dette er likevel de to første tilfellene som forskerne mener kan bekreftes med sikkerhet, og hvor testfeil kan utelukkes, skriver The Guardian.

Å kunne kvalitetssikre at den amerikanske mannen var blitt smittet to ganger, krevde mye tid og enorme ressurser.

MIKROSKOPISK: Bildet viser koronaviruset gjennom mikroskop. Foto: Handout / National Institute of Allergy and Infectious Diseases / AFP)

Viktig for forståelsen

Selv om tilfeller hvor personer blir smittet for andre gang av viruset er viktig for utviklingen av en vaksine og for forståelsen av immunitet, er to tilfeller for lite å basere forskning på.

For å kunne svare på spørsmålene trenger forskerne å ta utgangspunkt i et representativt antall personer som har vært smittet to ganger. Disse to tilfellene markerer likevel begynnelsen av dette arbeidet.

– Å finne ut av immunitet er et kritisk spørsmål, som disse tilfellene vil hjelpe oss med, sier Rajesh T. Gandhi, som er spesialist på smittsomme sykdommer ved Massachusetts general hospital og medisinprofessor ved Harvard Medical School til The Guardian.

– Samtidig trenger vi mange, mange tilfeller før vi kan si at folk kommer til å bli smittet igjen, sier Gandhi.

For lite tid

Da forskerne først publiserte studien om den 25 år gamle mannen som ble smittet for andre gang i legetidsskriftet Lancet, konkluderte de med at personer kan bli smittet av korona to ganger. De understreket samtidig at funnet ikke kan generaliseres.

Den kinesiske studien førte også til en diskusjon om hvorvidt vi kan oppnå immunitet. Samtidig satte flere forskere spørsmål ved til hvilken grad ett tilfelle kunne føre til bekymring for at flere personer kommer til å bli smittet igjen, skriver Stat News.

I USA har en rekke forskningsprosjekter blitt startet for undersøke spørsmålene rundt immunitet. Arnold Monto sier at det trolig ikke har skjedd ofte at folk blir smittet to ganger. Samtidig kan han ikke utelukke det.

– Hvis vi må jobbe hardt for å bekrefte det, mener jeg at det trolig ikke skjer så ofte. Men, og her er haken, vi har heller ikke hatt mye tid siden folk begynte å bli smittet til å undersøke det, sier professoren i epidemiologi og folkehelse til The Guardian.