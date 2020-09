Korona er den nye kjønnssykdommen

Det er noe av det flaueste jeg har gjort. Den gangen jeg måtte ringe en fyr på videregående for å fortelle at jeg hadde klamydia. At han kanskje burde teste seg, han også. I tilfelle jeg hadde smittet han.

Herregud, så vondt det var. Ikke klamydiaen, altså. Den merket jeg jo ikke. Men den rødbrennende skammen over å måtte ta den telefonen.

Men klamydiaskammen er ingenting mot koronaskammen.

Koronaskammen er klamydiaskammen 2.0. Minst. Det er som om noen skulle tatt opp den telefonsamtalen på bånd og spilt den for alle vennene dine, sjefen din, kollegene dine og hele familien din.

Og så bedt alle sammen gå å teste seg og holde seg borte fra resten av samfunnet med styggedommen sin. I ti dager. Minst.

Det kan være litt baksnakking når noen har fått en kjønnssykdom. Ihvertfall på videregående. Litt småsnakk om småtøsete oppførsel. Dårlig moral.

Korona er tiganger’n: «Ikke rart hun ble smittet, hun bruker jo aldri munnbind». «I helga klemte hun tre forskjellige menn. Det måtte jo bare gå galt det der». «Ja, der er kiosken alltid åpen...». Nei, det sier man kanskje ikke. Men det er ikke så langt unna.

Jeg var på fredagspils for et par uker siden. Ingen klemte hverandre da vi kom. Det var jo ikke noe rave cave heller. Men vi satt rundt samme, lille bord i fire timer, så vi kunne like gjerne gjort det. Det hjelper jo ikke å la være å klemme, når man to timer senere glemmer hvilket glass som er sitt. Men, men.

På bussen dit passet jeg ihvertfall på at ingen satt ved siden av meg. Endelig har vi fått en legitim grunn til å slippe den gudjammerlige pinen det er å måtte ha noen ved siden av seg på kollektivtrafikk.

Vi er ikke redde for å bli smittet uansett, snakket vi om. På fredagspilsen. Det er jo ikke dét som er kjipt! Det som er ille er jo konsekvensene. Den enorme kjedereaksjonen som følger av en positiv test. Tenk å være den som utløser det!

Kollegene dine som må i karantene, og barna deres som går i barnehagen som kan smitte andre foreldre og deres kolleger, selv om barn kanskje ikke smitter så mye. Tror vi.

Foreldrene til lekekameraten til sønnen din som var på besøk dagen før der igjen, og alle som var sammen med dem de to dagene de dro til Drøbak på hytta med et vennepar, og deres barn og deres besteforeldre, hvis de pleier være barnevakt der.

Hun i klassen som skulle i 70-årslag til mormor, og han som har en lillebror med diabetes, og tanta hans jobber på sykehjem, og der kan de faktisk dø om de får det.

Og egentlig alle på den BodyPump-timen på SATS, og dem de har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter.

For hvem vet hva som egentlig er to meter når det er fullt på timen og du har satt av den ettermiddagen til å trene?

Dessuten passer det veldig dårlig, for jeg har vært så mye borte fra jobb med barn som har grønt snørr, og sykedagene er snart brukt opp. Og den pinnen oppi nesa ser ihvertfall ekstremt ubehagelig ut.

Ja, jeg har tenkt den ulovlige tanken. Hvis jeg skulle merke noe grums i halsen. Å la være å teste meg. I tilfelle det er noe der. Bare holde kjeft om det.

Og det er ikke bare jeg som har kommet på den ideen. I deler av verden tenker folk så mye på det at de slutter å teste seg fordi det sosiale stigmaet er for stort.

Det er steder der man har fått store lokale utbrudd fordi man har holdt det hemmelig.

Og det er steder der politiet faktisk har måttet gå ut og sagt at folk ikke trenger å frykte straffeforfølgelse selv om de har vært et sted hvor de kan ha blitt smittet.

Det siste eksempelet er fra Oslo.

Helseminister Bent Høie har sett seg nødt til å gå ut og be folk teste seg istedenfor å skamme seg.

– Svenskehandel blir fordømt, de som ikke holder avstand blir omtalt i harde ordelag og de som glemmer seg blir kalt egoister. Synd og skam har aldri vært til hjelp, tvert imot, sa han.

En stund var det greit å bytte frihet mot trygghet. Nå er vi lei. Nå har vi byttet litt av tryggheten tilbake for å få mer frihet igjen. Litt mer frihet og et litt høyere R-tall.

For vi savner tiden da corona var et øl man drakk på ferie. Vi savner ferie. Hater at høsten har kommet uten at vi fikk ferie. Sånn ordentlig ferie. I Syden. Dos cervezas. Fnise litt over at «dos cervezas» er det eneste vi kan på spansk. Drikke mer enn det uansett.

Kanskje få en kjønnssykdom. Nå er det ikke det engang. Det har jo aldri vært så lite kjønnssykdommer!

Men korona ta dem som faktisk dro! Dos coronas ta dem!

Det var helt tilfeldig at jeg testet meg den gangen på videregående. Jeg hadde aldri trodd at jeg hadde det.

Og jeg hadde ihvertfall ikke lyst til å si ifra til han fyren om det. Men ei venninne av meg sa: «Tenk om han ikke vet det, og så smitter han noen andre» (Hun er lege i dag). Hun satt ved siden av meg mens jeg tok den telefonen og mens jeg døde litt av skam.

Men det var lurt. Å teste seg. Ta den telefonen. Og jeg kommer til å gjøre det igjen. For det er bedre å dø av skam, enn å dø av korona.