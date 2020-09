Viking sløste med sjansene – ute av Europaligaen

Viking - Aberdeen 0-2 (0-1)

For første gang siden 2008 ble det spilt Europaliga-fotball på SR-Bank Arena, og Viking gjorde seg ikke bort mot gjestene fra Aberdeen.

På stillingen 0-1 til gjestene var både Veton Berisha og Zymer Bytyqi nære ved å utligne, og det var i rekken av muligheter Viking hadde skapt i løpet av kampen.

– Vi fortjente ikke å vinne, så da blir det sånn. Vi hadde et par sjanser der vi kunne scoret, men vi gjorde det for lett for dem å tre igjennom oss, sier Berisha til VGTV.

I Vikings sjansesløseri var det Aberdeen som traff nettmaskene igjen tolv minutter før slutt, da Ryan Hedges skrudde corneren direkte i mål. Da var jobben betydelig verre for Viking som ikke maktet å score.

– De scoret mål og det gjorde ikke vi. Da vinner du ikke kamper, sier Iven Austbø til VGTV.

Dermed stoppet Europa-eventyret i andre kvalifiseringsrunde for Viking. Aberdeen møter Sporting Lisboa i neste runde.

– Det var et «jækla» godt forsøk, men det var ikke godt nok, sier Bjarne Berntsen til VGTV etter kampen.

– Det er skuffende, men samtidig synes jeg vi skal være stolt over måten vi jobber på og står fram på, understreker Viking-treneren.

Omdiskutert scoring

Begge lag spilte seg til flere gode sjanser i førsteomgang, og det var Aberdeen som fikk uttelling like før pause ved Ross McCrorie.

Viking-spillerne ropte på offside da to Aberdeen-spillere stod foran Iven Austbø i det skuddet fra McCrorie gikk. Dommer Filip Glova og assistentdommer hadde en lengre samtale i etterkant, men valgte til slutt å godkjenne scoringen.

– Vi ble veldig preget av det målet rett før pause, og fra der vi sitter ser det ut som det var klar offside. Jeg er helt sikker, jeg ser det står tre mann foran keeper og han ene toucher til og med ballen litt. Så det er veldig surt at en sånn avgjørelse skal være så avgjørende for kampen, påpeker Berntsen.

– Vi visste at Aberdeen er et sinnssykt vanskelig lag å score mot. De har nesten ikke sluppet inn mål i den skotske ligaen, så det var tungt å komme bakpå rett før pause, legger han til.