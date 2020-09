Solfrid (79) ble koronasmittet på drømmereisen: – En tragedie

– Vi tenkte at å reise i Norge med norsk skip og Hurtigruten var trygt, sier Solfrid Rustad til TV 2.

Mellom 24.–31. juli reiste 79-åringen sammen med ektemann, bror og svigerinne på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen.

I likhet med 70 andre ble hun smittet om bord på skipet til Hurtigruten, som torsdag fikk slakt i en granskningsrapport om håndteringen av utbruddet.

Venninne ga beskjed

Da hun og reisefølget gikk i land i Tromsø, ante hun ikke om at det var koronasmitte om bord.

Etter at de fire gikk i land, satte de seg i bilen og kjørte til Stortland, som var neste reisemål.

I bilen på vei sørover fikk hun en telefon fra en venninne som sa at hun hadde lest i nyhetene at fire var innlagt på sykehuset i Tromsø etter å ha vært på samme cruise.

Det var altså ikke Hurtigruten som ga henne beskjed. Torsdag kom det fram da granskningsrapporten ble lagt fram at det tok 12 timer å informere samtlige passasjerer.

– Når det allerede var noen av besetningene som var dårlig at de måtte ha sykehusinnleggelse, og at de kunne være mulighet for korona, er det veldig rart at alle fikk gå i land uten, sier Rustad.

Hun sier at hun ringte legevakta for å informere om at hun hadde vært på cruise. 79-åringen sier at hun fikk beskjed om å gå i karantene.

Det var først uken etterpå hun fikk lov til å bli testet. Da fikk hun også en flere symptomer, blant annet kraftig hodepine.

– Det var som å ha ti kniver i hodet, sier Rustad om smertene.

Skeptisk

Rustad er for lengst blitt frisk, og hun synes Hurtigruten har håndtert saken dårlig.

– Det var en utrolig flott uke, men når man blir smittet med korona, så får det en annen ettersmak, sier hun.

Mannen hennes bor i Sortland, mens hun bor i Trondheim, og hun bruker kun Hurtigruten når hun reiser nordover for å besøke han, flere ganger for året.

Selv om hun ble smittet med korona på drømmeturen, bærer hun ikke nag over selskapet.

– Jeg er veldig glad i Hurtigruten, både før og etter, sier 79-åringen og fortsetter:

– Det har gjort meg skeptisk med tanke på hvordan de har håndtert situasjonen, men jeg kommer ikke til å slutte å reise med Hurtigruten.

- Jeg er veldig glad i Hurtigruten, og jeg synes det er en tragedie at det svikter. Det er en systemfeil fra bunn og topp og omvendt, sier hun.

Beklager

Konsernsjef Daniel Skjeldam beklager overfor alle som ble smittet om bord på deres skip.

– På vegne av meg selv som konsernsjef og alle vår ansatte vil jeg si unnskyld. Det ikke slik det skal være om bord på Hurtigrutens skip, sier Skjeldam til TV 2.

Han sier at han har vært i kontakt med flere gjester den siste tiden og sagt unnskyld til dem som har vært berørt av smitteutbruddet.

Også på pressekonferansen torsdag, da granskningsrapporten ble lagt fram, beklaget Skjeldam og sa at de skal gjenreise tilliten til selskapet og fortalte at de har en stor jobb å gjøre.