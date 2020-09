Hynne med andreplass i Roma

To dager etter at hun knuste sin gamle norske rekord i Sveits, stilte Hedda Hynne til start under Diamond League i Roma.

Hynne løp i bane seks med tøff konkurranse med flere av de som har vært opp mot hennes nivå i startfeltet. Hun kom seg i fin posisjon tidlig og løp i fronttrioen inn på oppløpet. Hynne løp inn til andreplass.

Tiden ble 2.00.24 og Hynne måtte se seg slått av Jemma Reekie. Hynne vant over Reekie tirsdag.

– Jeg løp på tirsdag også og hadde et veldig bra løp da. Så jeg var spent på hvordan jeg klarte å mobilisere igjen i dag. Planen var litt mesterskapstrening, men jeg hadde reisedag i hele går. Så jeg er brukbart fornøyd. Det er kjempegode jenter jeg løper med, sier Hynne til NRK.

Tirsdagens tid var årsbeste i verden på på 1.58,10 og over sekundet bedre enn den forrige på 1.59,82 - som hun satt én uke før.

Det har med andre ord vært noen gode uker for Hynne som viser at formen absolutt er på plass.