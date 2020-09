Mann angrepet av ti maskerte personer i Sverige

Mannen som ble angrepet, er rundt 18 år, skriver Aftonbladet.

Ifølge avisen så ble offeret fratatt mobiltelefonen sin.

Også de maskerte personene er unge.

Politiet søker nå i området etter dem som utførte handlingen. Et helikopter er blitt satt inn i forbindelse med søket.

Ingen er så langt pågrepet i forbindelse med hendelsen.

Politiet etterforsket først hendelsen som å være et tilfelle av grov mishandling, men Aftonbladet skriver at politiet senere har omklassifisert hendelsen til å være et ran.

Hendelsen skjedde i Angered, nordøst i Gøteborg.