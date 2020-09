Tour de France hadde vært en fullstendig fiasko for Ineos Grenadiers frem til den 18. etappen. Det toppet seg da storfavoritt Egan Bernal forsvant skadet ut av rittet for noen dager siden.

Det britiske storlaget hadde lagt alle eggene i Bernal-kurven. Kritikken lot ikke vente på seg.

– Hadde det vært fotball, ville Dave (Brailsford) vært ute, uttalte Bradley Wiggins, tidligere Tour-vinner for Sky og Eurosports ekspert.

Lagstrukturen til storlaget er også blitt kritisert. Derfor var nok lagsjef Brailsford og Tour de France-ansvarlig Gabriel Rasch ekstra lettet da Michal Kwiatkowski og Richard Carapaz syklet inn til dobbeltseier på etappen til La Roche-sur-Foron.

Følelsesladd

Polske Kwiatkowski slet med å frem ord på pressekonferansen etter seieren. I begynnelsen av mars døde sportsdirektøren Nicolas Portal etter hjerteinfarkt i hjemmet sitt i Andorra. Portal, av mange ansett som hjernen bak Tour-suksessen til Ineos, ble bare 40 år.

Kwiatkowski dediserte dagens seier til Portal.

– Mange mennesker har hatt meninger om det vi har prestert her i Touren. De har sagt at vi savner Nico i bilen. Det vet vi godt. Vi savner ham veldig, men vi må leve med det. Uansett om vi har hatt suksess eller ikke, vil vi alltid huske ham, sier Kwiatkowski.

MESTERHJERNE: Nicolas Portal åndet og pustet sykkel. Foto: Joel Saget

– Det er vanskelig å beskrive, for vi savner ham veldig. Den moralen vi har vist gjennom Touren er inspirert av ham, fortsatte Kwiatkowski.

Ga lovnad til lagkompis

Etappevinneren måtte ta lange pauser mellom hver setning. For Kwiatkowski er, tross VM-triumfen i 2014, ikke en rytter som har for vane å vinne sykkelritt. Spesielt ikke i Tour de France, der han i tur og orden har gjort grovjobben for Chris Froome, Geraint Thomas og Bernal. Derfor ble det ekstra emosjonelt at lagkompisen Carapaz ga ham seieren.

– For Richard var første mål å ta poeng på klatretrøyen. Richard sa jeg kunne vinne etappen på én betingelse. Det var at han skulle ha klatretrøyen med seg til Paris. Så nå skal jeg finne ut av hvordan jeg restituerer meg slik at jeg kan hjelpe ham med å forsvare den prikkete trøyen, avslutter han.