– Venstre og MDG sammen har en større kraft

TV 2 møter den avtroppende partilederen hjemme i leiligheten i Oslo.

Her har hun sittet i karantene etter råd fra bedriftslegen på Stortinget, og hatt hjemmekontor det siste halve året.

Nå er hun inne i sin siste uke som partileder, men det mangler ikke på politiske vyer av den grunn.

Inviterer MDG

Grande benytter anledning til å strekke ut en hånd til Miljøpartiet De Grønne, som hun mener ville vært en ypperlig samarbeidspartner på borgerlig side.

– Tror du MDG kunne styrket en borgerlig regjering?

– Ja, jeg tror at hvis Venstre og MDG går sammen så har vi en mye større kraft inn i et borgerlig samarbeid, sier Grande.

Hun har tidligere i et intervju i Dagbladet vist til hvordan MDG har valgt feil side Oslo, og heller burde gått sammen med de borgerlige partiene. Nå sier hun MDG også bør se til de borgerlige nasjonalt.

– De bør se at Arbeiderpartiet og Senterpartiet på den andre siden ikke har vært noen drivkraft for grønn omstilling og naturvern, og at vi kan vise til bedre resultater på vår borgerlige side, sier Grande.

Bok i november

Mellom møtevirksomhet digitalt har det blitt tid til å organisere nærmere 4.000 bøker. I november kommer hun selv med bok om sin tid som partileder og innsidehistorien om dragkampene på borgerlig side.

– Det blir mest om min tid som partileder, og hvordan vi bygde det borgerlige samarbeidet.

ORGANISERT: Grande har organisert sine mer enn 4000 bøker. Foto: TV 2

–Får vi nå vite mer om hva som skjedde på innsiden da det brygget opp til både budsjettkrise og regjeringskrise?

– Jeg skal i hvert fall fortelle noe av det, slik som jeg opplevde det, sier Skei Grande.

Hun legger ikke skjul på at det har vært tøffe tak internt.

– Politikk blir ikke til av at en sitter å puser og småsnakker. Politikk blir til av at man bryner seg på hverandre.

Forteller om Listhaug

Det var VG som første meldte om boknyheten, og her røpte også Grande at boka omtaler prosessen rundt Sylvi Listhaugs avgang som justisminister, etter et mye omdiskutert Facebook-innlegg.

– Det som forundret meg med den saken var den totalt manglende evnen til å se hvordan egne utsagn blir sett utenfra. Alle skriver noe dumt av og til, men at en er helt ute av stand til å se følgene av egne handlinger, og trøbbelet det påførte statsministeren, det forundret meg. Da kommer egoet ditt i veien for oppgaven du skal gjøre, sier Grande.

Listhaug har svart på kritikken ved å trekke om Venstre-lederens mest betente sak. Den såkalte sex-saken fra 2018.

– Det er interessant at akkurat hun begynner å snakke om det. I den perioden hun selv skulle utnevnes som statsråd hadde hun en sak oppe i offentligheten knyttet til at hun hadde hatt sex med en 17-åring da hun selv var 38 år, har Listhaug tidligere uttalt til TV 2.

– Da synes jeg hun beviste godt hva poenget var, sier Grande.

Gleder seg til å gå av

Selv utelukker hun ikke et liv i lokalpolitikken i Oslo, selv om hun kanskje mest ser for seg en jobb hvor hun får brukt erfaringen fra kultur- eller kunnskapssektoren.

– Jeg er bare 50 år, jeg kan ikke utelukke noe som helst, sier Grande.

Døren til rikspolitikken, derimot, den lukker hun.

– Ja, nå har jeg gjort min skjerv på det området.

– Hvordan føles det å gå av etter 10 år som partileder?

– Jeg gleder meg veldig til det. Jeg gleder meg veldig til å gi stafettpinnen videre til Guri Melby som jeg mener blir en kjempegod partileder, som kan samle partiet, sier Grande.

– Guri har bedre forutsetninger

Selv fant hun ikke motivasjon til å kunne lede en ledertrio med Abid Raja og Sveinung Rotevatn.

Avgangen varslet hun i et større intervju i VG hvor hun også trakk fram sitatet fra den fascistiske italienske lederen Benito Mussolini: «Det er mulig å styre Italia. Men det er bare helt meningsløst».

– Her tror jeg Guri har mye bedre forutsetninger enn meg til å jobbe dette sammen som et godt team. Vi så med en gang da hun ble innstilt at det kom en ro i partiet. Den roen er mye verdt for henne, for Abid og Sveinung og for partiet.