Internt dokument avslører strid mellom Frp-ansatte og politikere

Forslag til vedtak i Oslo Frps styre:

Styret i Oslo Frp og medlemmer av styret har i senere tid mottatt klare beskjeder fra ansatte på partikontoret og rådgivere i stortingsgruppen som har grepet inn i styremedlemmers egen oppfatning av kommandoforhold.

Styret vil derfor klargjøre at styrets medlemmer er valgt av årsmøtet i Oslo Frp og derfor kun ansvarlig overfor årsmøtet. Klare vedtak i sentralstyret og landsstyret som er protokollert, vil kunne være retningsgivende for styret i Oslo Frp, men synspunkter fra ansatte i partiet og stortingsgruppe vil kun bli behandlet som rådgivende for fremtiden.

Styret forutsetter at hvis medlemmer av styret mottar synspunkter fra parti- eller gruppeansatte som de er uenig i så blir dette lagt frem for styret til avklaring. Ansatte i partiorganisasjonen eller gruppe ansees ikke og vil ikke bli vurdert eller behandlet som overordnede for medlemmer av styret i Oslo Frp eller for styret i Oslo Frp.