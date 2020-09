Van Dijk om Chelseas kjøpefest: – Nye signeringer gir ingen garantier

Chelsea har virkelig åpnet pengesekken denne sommeren og handlet for over to milliarder kroner. Liverpools Virgil van Dijk (29) lar seg ikke skremme før møtet på Stamford Bridge.

Det er duket for storkamp i Premier League når Frank Lampards Chelsea tar i mot regjerende mester Liverpool på søndag.

Mens Liverpool har vært relativt beskjeden på overgangsmarkedet, har Chelsea slått på stortrommen i sommer og handlet for mer enn to milliarder kroner. Inn portene på Stamford Bridge har blant andre Timo Werner, Kai Havertz og Hakim Ziyech kommet.

Slikt blir lagt merke til, også i Liverpool.

– Det er gode signeringer. Store navn. Mye penger er involvert her. De nye spillerne kan gjøre en en stor forskjell for dem, sørge for progresjon og ta Chelsea til et nytt nivå, sier Virgil van Dijk i et intervju med Premier League.

Stopperkjempen presiserer likevel at nytt blod, ikke nødvendigvis betyr suksess, selv om alt ser bra ut på papiret.

– Til syvende og sist må man vise hva man er god for på banen. Slik er det for alle, oss selv inkludert. Nye signeringer garanterer ikke at man klatrer på tabellen, eller får bedre resultater, forteller nederlenderen.

– Disse nye kjøpene, vil de gjøre Chelsea til en større utfordrer til Premier League tittelen denne sesongen tror du?

– Jeg aner ikke. Det er noe vi ikke vil få svar på før utover i sesongen.

Prestere jevnt og på et høyt nivå

For Liverpool virker kontinuitet å være viktig. Stammen i laget har stort sett vært den samme de siste årene.

– Det aller vanskeligste i fotball er å prestere jevnt og på et høyt nivå, hele tiden. Å levere hver dag, uke inn og uke ut, hvert eneste år. Om du ser på våre to siste sesonger i Premier League, har vi klart dette. Vi fant et stabilt, høyt nivå som gjorde at vi til slutt ble mestre. Det er vanskelig å få til, sier van Dijk.

Å se fremover mot slutten av kommende sesong, og sjansene for at tittelen på nytt havner i Liverpool, vil ikke van Dijk snakke om. I velkjent stil handler det om å kun ta en kamp av gangen.

– Vi prøver å ikke tenke på hva som kan skje noen måneder frem i tid. Slik har vi tilnærmet oss alle kamper de siste årene. Kun fokus på den neste som venter. Hvordan skal vi vinne neste kamp? Men selvsagt kommer denne sesongen til å bli tøff. Som jeg sa, det handler om å prestere jevnt og bra over tid, noe som også er det aller vanskeligste. Det blir en stor utfordring for oss, men det er en utfordring vi gleder oss til å ta fatt på.

Chelsea - Liverpool ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo, søndag fra klokken 17.00