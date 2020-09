Nytt toppløp, men verdensrekorden glapp for Warholm

Under strålende forhold i Roma løp Karsten Warholm inn på 47,07.

Karsten Warholm jaktet på ny den 28 år gamle verdensrekorden til Kevin Young på 400 meter hekk torsdag kveld. Dette var Warholms siste sjanse til å klare det i 2020.

Warholm som løp i bane syv leverte nok et toppløp og tok en suveren seier, men ikke nok til å ta verdensrekorden. Ludvy Vaillant på andreplass kom inn på tiden 48,69.

Men tiden 47,07 topper en ellers strålende sesong.

Verdensrekorden til Young er på 46,78 og ble satt i OL i Barcelona i 1992.

– Et av hans beste løp, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Alt i alt er jeg veldig fornøyd. Det er den beste snittsesongen noensinne, og det må vi være veldig stolte av. Jeg føler vi har fått veldig mye ut av dette året her, og vi har klart å etablere oss som ubeseiret over to år, sier Warholm til NRK.

– Det er umulig å ikke tenke på det (verdensrekorden), men jeg tror man må prøve å legge det litt bak. Det er viktig for meg å være avslappet og ikke bruke energi på ting som ikke er her. Så jeg må bare prøve å få ut mitt potensial, og så får vi håpe mitt potensial er bra nok, egentlig, sier Warholm og smiler.

Strålende sesong

Warholm har levert svært gode tider denne sesongen og har vært svært nære verdensrekorden.

I sesongåpningen i Monaco i 14. august løp han på 47,10, I Stockholm 23. august kom han under 47 med tiden 46,87, til tross for at han snublet i siste hekk - historiens nest raskeste tid.

Under forsøket i Berlin søndag satte Warholm ny banerekord på Olympiastadion med 47,08. Det var da karrierens tredje raskeste løp for 24-åringen.

Tirsdag løp Warholm 47,62 i Ostrava.

– Jeg er veldig fornøyd med å være på dette nivået, sier Warholm.

– Nå må fokuset mitt være som det alltid har vært. Å bli bedre, holde meg skadefri og trene. Jeg føler meg veldig heldig som er i den posisjonen jeg er i, og jeg vet at jeg må jobbe hardt for å bli der. For hvis jeg blir slått neste år, vil alle glemme meg. Det er sånn idretten fungerer. Det er en tøff verden, det lover jeg deg, sier han.