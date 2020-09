Minihus solgt for kjempesum: – Det var enorm interesse

Å bo på færre kvadratmeter blir stadig mer populært. Denne eneboligen på beskjedne 37 kvadratmeter ble solgt for 1,2 millioner kroner over takst.

Minihus, mikrohus, trekkehus og smarthus. Noen er på hjul, andre uten. Til felles har de at alle er på under 46 kvadratmeter, og at de blir stadig mer populære.

Forrige fredag ble et lite, sjarmerende trehus i sentrale Oslo lagt ut for salg. Bruksarealet var på 37 kvadratmeter, mens prisantydning var satt til 4,9 millioner kroner.

– Folk begynte å ringe bare etter minutter. De ville komme på visning samme dag. Det ble virkelig ikke en rolig helg, sier eiendomsmegler Ali Aftab Inayat i DNB Eiendom.

Når eiendomsmegleren kom på jobb på mandag var innboksen oversvømt.

– Jeg måtte bruke hele uka for å ringe alle interessentene og avtale individuelle visninger. Jeg var mer sekretær enn megler, sier Inayat.

Det var Børsen som omtalte salget først.

TO ETASJER: Minihuset består av spisekjøkken, baderom, stue og to soverom - fordelt på to etasjer. Bruksarealet er på 37 kvadratmeter. Foto: Inviso

105 interessenter

– Normalt har jeg kanskje mellom ti og femten personer på visning. På denne boligen ble tallet 105. Det var helt enorm interesse, sier Inayat.

Visningene ble gjennnomført søndag og mandag før det var duket for budrunde tirsdag.

– Totalt var det fem budgivere, men tre av dem falt av raskt ettersom prisen steg med en halv million kroner etter to bud, sier han.

Dermed var det to interessenter igjen, som begge hadde forelsket seg i huset.

ETTERSPØRSEL: Eiendomsmegler Ali Aftab Inayat i DNB Eiendom opplevde enorm interesse etter han la ut trehuset for salg. Foto: Inviso

Kjøperen som vant budrunden endte opp med å måtte gi 1,2 millioner kroner over takst.

– Sjelden anledning

Ifølge eiendomsmegleren har det lille huset på Rodeløkka blitt solgt to ganger på 100 år, sist i 2008.

– Denne typen eneboliger er veldig sjeldne. Den er veldig godt vedlikeholdt, samtidig som den har masse sjarm og klassiske detaljer, sier Inayat.

– Var objektet priset for lavt ettersom det solgte til 1,2 millioner over takst?

– Ettersom disse objektene er så sjeldne, hadde vi ikke andre boliger vi kunne sammenligne med. Vi måtte finne ut av hva markedet var villig til å betale, og det fikk vi svar på ganske kjapt. I tillegg kan ikke sjarmen og detaljene reflekteres i en kvadratmeterpris, sier han.

Eiendomsmegleren anslår at kvadratmetersprisen i området ligger på cirka 82.000 kroner. For dette trehuset måtte kjøperen gi 164.000 kroner per kvadratmeter.

Selv om eiendomsmegleren sjeldent har mulighet til å selge trehusidyllen, forteller han at etterspørselen etter bolig på få kvadratmeter er stor.

– Den største kjøpegruppen og den største konkurransen er på mindre objekter. Ettersom det er så mange som er interesserte i mindre boliger, er det med på å presse prisene opp, sier Inayat.

SOVEROM: I husets andre etasje er det svært lavt under taket, men gulvarealet måler cirka 29 kvadratmeter. Foto: Inviso

Økt interesse for mikrohus

David Reiss-Andersen i Norske Mikrohus, firmaet som produserer de fleste mikrohusene i Norge, forteller at de har sett en markant økning i interesse siden de startet opp i 2018.

– Interessen for mikrohus er helt enorm og det øker fra måned til måned. Når vi ser på unike brukere som er inne på siden vår, så er det ekstreme tall, sier han.

Selv om steget fra interesse til kjøp er større, forteller han at de forventer å selge stadig flere mikrohus.

– Det først året bygde vi kanskje fire hus. Neste år forventer vi at antallet har økt til 100, sier Reiss-Andersen.

Han beskriver mikrohuset som et kinderegg.

– Det er bærekraftig og man avgir et mindre klimaavtrykk. Det gir en frihet at man kan ta med seg huset hvor man vil. I tillegg er det mye rimeligere å kjøpe et mikrohus enn en leilighet sentralt i Oslo, sier han.

Regjeringen har skrevet i regjeringsplattformen at de vil ha et pilotprosjekt om mikrohus. Selskapet håper at tilretteleggingen i lovverket nå er rett rundt hjørnet.

– Da tror jeg man kan se at det kommer til å eksplodere, sier Reiss-Andersen.

TREHUS: Huset ligger i trehusbebyggelsen på Rodeløkka, som kjennetegnes av gamle, små trehus, som ligger tett i tett. Foto: Invisio

For få små boliger

Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund kan vi ikke fastslå at det er en trend med minihus eller mikrohus i Norge ennå. I USA derimot har det vært en trend i flere år.

– Vi ser likevel at det er stadig flere unge mennesker, som er miljøbevisste og som kanskje har begrenset økonomi, ser det som en løsning å bo på færre kvadratmeter, sier Carl Geving.



Geving forteller at de fleste nordmenn drømmer om å eie sin egen bolig. Å betale ned på eget lån og å være herre over sitt eget hjem, trumfer størrelsen. I tillegg tror han at visse kan falle for at det er mindre å vaske og å holde i orden.

En leilighetsnorm fra 2007 forbyr derimot bygging av nye ettromsleiligheter og boliger på under 40 kvadratmeter. Dette fører til at det er stor kamp om de små boligene i Oslo.

– Det er et stort underskudd på små leiligheter og boliger, og det har det vært lenge. Det er veldig synd fordi det begrenser muligheten for mange, sier Geving.