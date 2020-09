Solskjær fikk øynene opp for storkjøpet allerede i 2015: – Jeg så en modig gutt

Se innslag med Donny van de Beek øverst!

34 dager har gått siden Manchester United avsluttet forrige sesong med 1-2-tap mot Sevilla i Europaligaens semifinale. Når Ole Gunnar Solskjærs lag trer ut på gresset på Old Trafford for klubbens sesongpremiere mot Crystal Palace på lørdag, kan det bli med en nederlandsk debutant fra start.

Donny van de Beek (23), som ankom fra Ajax for 468 millioner kroner, ligger nemlig an til å få sin første kamp for United.

– Det blir min første kamp i Premier League, og min første gang på stadionet, så ja, jeg kan ikke vente på å spille der, sier en oppstemt van de Beek til TV 2.

På fredagens pressekonferanse, gikk også Solskjær langt i å bekrefte at nederlenderen får sin United-debut mot Crystal Palace.

– Han er en herlig gutt med en fantastisk personlighet. Han har kommet inn med masse energi og et stort smil hver dag. Han spilte bra mot Aston Villa, så det er sannsynlig at dere får se ham, men jeg kommer selvfølgelig ikke til å gi ut laget, sa den norske United-manageren.

På AON Training Complex, Manchester Uniteds treningsanlegg, er stemningen på topp. Solen skinner og nederlenderen tar seg god tid til å hilse på reporterne til stede, enda han må skynte seg videre til lagets grillfest. Det blir lagets siste sosiale samling før alvoret går i gang. På banen ønsker sommersigneringen at det også skal bli høy temperatur.

– Vi må jobbe hardt for dette, og vi vet at vi har mye kvalitet, men det har også andre lag i Premier League. Vi må vise det hver uke, sier nederlenderen.

Scoret mot Solskjær

Allerede for fem år siden, i november 2015, fikk en 18 år gammel van de Beek vist seg frem for Solskjær. Riktignok som spiller for Ajax, mens den tidligere United-spissen var manager for Molde. I 1-1-kampen i Europaligaen scoret midtbanespilleren sitt første mål i profesjonell fotball.

Målet mot Molde ble en snakkis da overgangen var i emning, forteller nederlenderen til TV 2.

– Han (Solskjær) var veldig klar over at jeg spilte min første kamp da. Det var det første han sa til meg da vi snakket sammen, at han la merke til meg, røper van de Beek, og utfyller:

– Vi hadde en samtale på videochat før jeg signerte, og da sa han: «Da du spilte for Ajax og scoret mål, husker du hvem som treneren for motstanderlaget?». Og nå er vi på lag. Sånn er fotballen, man ser hverandre overalt, sier han.

Se van de Beek-målet mot Molde her:

At midtbanespilleren imponerte ham allerede da, bekreftet Solskjær da han møtte pressen dagen før sesongpremieren.

– Vi hadde egentlig ikke forberedt oss på ham i den kampen fordi han var en av de unge og lovende som var på vei oppover. Han fanget oppmerksomheten min med måten han scoret målet på, fantastisk timing på løpet inn i boksen. Han kom seg over Joona Toivio, min midtstopper, og scoret med en dalende heading. Hodene krasjet i hverandre, det var mye blod nedover ansiktet hans.

– Jeg så en modig gutt og noen som var smart i bevegelsene sine, og det har på mange måter vært karrieren hans i Ajax. Han har utviklet seg og utviklet seg. Han har entusiasme for fotball, men man kan også se hans entusiasme for å finne rom og rom i boksen. Vi må score mer fra midtbanen, og han er en av dem som forhåpentligvis kan tilby oss løp inn i boksen og smarte bevegelser. Han tilfører mye til laget, mener United-manageren.

Van de Beek beskriver samarbeidet med den norske United-manageren som godt i den korte tiden han har vært i klubben.

– Han har snakket mye om hvordan man skal jobbe, og hvordan programmet blir hver dag. Men det er ikke bare treneren, assistentene og spillerne har fortalt meg alt om klubben og hvordan vi skal spille. De har fortalt meg mye, sier Uniteds til nå eneste sommersignering.

– Viktig at balansen i laget er god

Midtbanespilleren har spilt anker, indreløper og offensiv midtbane så langt i sin karriere. Mange har lurt på hvor i laget han passer inn, om Bruno Fernandes og Paul Pogba også skal starte.

PARTNERE: Mange har stilt spørsmål om Bruno Fernandes, Paul Pogba og Donny van de Beek kan spille sammen på Uniteds midtbane. Foto: Martin Meissner

På spørsmål om hvor han anser seg selv til å passe best inn i Manchester United, svarer van de Beek:

– Det er ikke så viktig for meg. Det kommer an på dem som spiller ved siden av meg. Om jeg kan gå på løp inn i boksen noen ganger, så er det en av mine styrker. Om man spiller defensivt kan man også gå på de løpene noen ganger, så kan en annen gå dypt. Man kan variere, sier han og påpeker:

– Det er viktig at balansen i laget er god, konkluderer 23-åringen fra Amsterdam.

– Nå må vi vinne troféer

Midtbanespilleren, som før klubbyttet hadde bodd i Nederland hele livet, beskriver overgangen til England slik:

– Det har gått veldig fort. Jeg trives stort med lagkameratene mine, alle hjelper meg, så det gjør det lett for meg.

– Noen små ting er annerledes, mest tempo og kraften spillerne har her. Det er en stor forskjell, det trøkkes mer til og det er mer løping opp og ned, sier 23-åringen.

Forrige sesong endte United 33 poeng bak ligamester Liverpool i Premier League. Landslagsspilleren fra Nederland har derimot store forventninger for sin første sesong for de røde djevlene.

– Avslutningen på forrige sesong var veldig god. Vi ønsker å starte på samme vis. Nå må vi vinne troféer, det er det aller viktigste for denne klubben, at vi tar titler. Også ønsker jeg å hjelpe laget.

Van der Sar-råd

Hjelp har han selv fått fra tidligere Manchester United-spillere Daley Blind og Edwin van der Sar, som nå er i Ajax som henholdsvis midtstopper og sportsdirektør. Begge rådet van de Beek om å melde overgang til United.

– Jeg snakket masse med Daley og Edwin. De sa at det var en utrolig klubb og sa bare fine ting om den, om hvordan det er å spille ber og hvor stor klubben er. De hadde en fantastisk tid her. De sa «hvis du kan drar dit, da er det en stor mulighet for deg til å spille for en fantastisk klubb». Det ser jeg allerede nå, i de første ukene i klubben.

Forholdet til barndomsklubben er sterkt for van de Beek. Spesielt er samholdet med Abdelhak Nouri, bedre kjent som «Appie», som fikk en permanent hjerneskade da han fikk hjerteinnfarkt i en treningskamp i juli 2017. Solskjær-signeringen skal nå bære Nouris gamle draktnummer, nummer 34, for United.

– For meg så er det veldig fint å spille med det nummeret og kan gi noe tilbake til familien og for ham. Familien satte pris på at jeg tok draktnummer 34.

– Jeg håper at jeg kan ha gode stunder med dette nummeret og at det gir meg mye lykke.

Så gjenstår det å se om han har hellet med seg når Crystal Palace kommer på besøk til Drømmenes Teater.

