Jesper (33) blir TV 2s nye ekspert

33-åringen som spilte 536 kamper i øverste divisjon for Manglerud Star og Vålerenga, skal nå jobbe med TV 2s sendinger rundt Eliteserien i ishockey.



Hoel har ett NM-gull, tre NM-sølv og fire seriegull fra sin karriere. Nå gleder Oslo-gutten seg stort til å jobbe med ishockey for TV 2.



– Det blir en veldig, veldig morsom og utfordrende oppgave. Jeg håper jeg kan være med å bidra med min kompetanse og erfaring og komme med gode betraktninger og analyser som gjør at de som ser på får større kunnskap og bedre forståelse for spillet, sier Hoel.



Hoel la opp foran forrige sesong etter 14 sesonger på øverste nivå i Norge. Nå er 33-åringen glad for å igjen kunne bli en del av hockey-Norge.



– Jeg har fremdeles den samme lidenskapen og entusiasmen for norsk hockey så det skal bli en glede å få lov til på jobbe med hockey og bidra til gode sendinger på TV 2, sier eksperten.



TV 2s prosjektleder Remi André Taule gleder seg til å få Jesper Hoel på plass som ny hockeyekspert.



– Hoel får en sentral rolle i hockeysatsingen til TV 2. Foruten ekspertoppdrag rundt selve kampene, skal Hoel mene, analysere og sette dagsorden i debatten rundt norsk hockey på våre plattformer. Det tror jeg kommer til å bli veldig bra, sier Taule.



Men det er ikke bare Jesper Hoel som blir et nytt bekjentskap på skjermen den kommende sesongen. Også tidligere Storhamar- og Stavanger Oilers-keeper Ruben Smith blir ny kommentator og ekspert for TV 2.



– Vi er svært fornøyd med å få med også Ruben Smith på laget. Smith representerer en helt ny inngangsvinkel når vi nå for første gang får inn en tidligere keeper som kommentator og ekspert i våre sendinger. Det faktum at han også har base i Stavanger vil gi oss tilstedeværelse og perspektiv fra Norges mest suksessrike hockeyby det siste tiåret, sier TV 2s prosjektleder.



Smith som skal kommentere hjemmekampene til Stavanger Oilers og være ekspert på enkelte kamper, ser frem til å komme tilbake til hockeyen.



– Dette blir en kul og artig mulighet for meg. Etter tre sesonger uten hockey kjenner jeg sulten etter å komme tilbake. Jeg gleder meg veldig til å jobbe for TV 2 Sporten rundt dekningen av norsk hockey, sier Smith.



Målvakten som nå blir TV 2-ekspert, tok seks NM-gull, fire seriegull og vant Continental Cup med Stavanger Oilers. I tillegg har han representert Norges landslag i flere VM samt OL i Vancouver i 2010.



Bjørn Erevik fortsetter som ekspertkommentator også denne sesongen. Det blir 48-åringens tolvte sesong som ishockeyprofil i TV 2 Sporten.



Ekspertene Erevik, Hoel og Smith vil presentere TV 2s tabelltips for sesongen 2020-2021 uken før seriestart.

Ruben Smith blir kommentator og ekspert på TV 2 Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad