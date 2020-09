Mottar oralsex på TV - hevder hun driver med kvinnekamp

Sex på TV har i løpet av de siste årene blir mer og mer normalt og nærmest blitt ett synonym på reality-TV.

«Paradise Hotel» startet sesongen med en svært grafisk sex-scene mellom Maria Moen Nordli (27) og Marcus Tannum Løken (23).

Se klippet her:

Girl power

Kan det bli mer grafisk? Ja, det kan det. For i onsdagens episode av Paradise Hotel får Nordli utført oralsex foran kameraene. Selv mener hun at det er på tide at det er kvinnene som er i fokus.

– Jeg tenker at 2020 er året der vi jentene faktisk blir slikket på TV, vi skal ikke bare løpe rundt og gi guttene blowjobs. Dette er året hvor jentene også får lov til å bli pleaset litt, forteller hun.

– Det er deilig å være en forkjemper for at vi kvinner kan vise kroppen vår på TV, følger hun opp.

Nordli gjester GKN-studio som du kan se øverst i saken.

Folk forventer sex på TV

Før hun ble med på programmet gikk hun en runde med seg selv om hva hun er komfortabel med.

– Jeg er litt impulsiv, jeg er glad i sex og jeg er ikke flau når det kommer til sånne ting. Hvis jeg skal være med på «Paradise Hotel», så må jeg være komfortabel med at sånt kan skje på TV, sier hun og fortsetter:

– Det er en del av formatet, folk forventer å se sex på TV.

27-åringen forteller at en kombinasjon av fest og lettkledde mennesker gjør det ekstra vanskelig å holde fingrene fra fatet.

– Det er så mange flotte kropper og flotte mennesker, og man går oppå hverandre hele tiden og man blir veldig seksuelt frustrert, forteller hun.

Angrer ikke

Det som er på internett forblir på internett, og Nordli mener hun står inne for alle valg hun har gjort.

– Jeg er jente og jeg trives med å ha sex, jeg kommer til å støtte det uansett hvor gammel jeg er. Og jeg blir ikke mindre frigjort med alderen heller, sier hun.

– Hvem er jeg til å angre, det er det samme jeg hadde gjort hjemme. Det er så mange som har sex på TV eller som har hatt sex på TV at det er blitt så normalisert at det er ikke så ille, følger 27-åringen opp.

Takker «Blodprinsen»

Det er ikke Oslo-jentas første TV-opptreden. Hun var med på årets «Idol» og fjorårets «Cash/Date» hvor hun ble kjent med Henrik Elvejord Borg, også kjent som «Blodprinsen».

– Jeg må bare gi cred til Henrik for da jeg ble kjent med han så skjønte jeg litt hvordan reality-livstilen kunne være. Så jeg tenkte: «Hmm, I want this», forklarer hun.

Nordli ønsker at realitystatusen kan gi henne flere muligheter fremover, noe det allerede har gjort.

– Nå venter «Camp Kulinaris» da, jeg føler jeg har skutt gullfuglen. For jeg elsker å lage mat også, det er en kjempelidenskap, avslutter hun.