Forbud mot småleiligheter driver prisene i været

Det er i dag ikke lov å bygge mindre leiligheter enn 35 kvadratmeter i de sentrale Oslo-bydelene. Det driver opp prisene, mener bransjen.

– Den eneste løsningen blir å øke byggingen, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Da er det viktig å løse opp i leilighetsnormen, ikke bare forbudet mot å bygge under 35 kvadratmeter, men også det at 40 prosent av leilighetene må være større enn 80 kvadratmeter, og de blir ofte for dyre.

– Skyver de unge ut

Nå ønsker Høyre å løse opp forbudet mot små nye leiligheter.

– Det må være mulig å bygge flere små leiligheter nettopp fordi det er så mange førstegangskjøpere som må ta det første steget inn på boligmarkedet, sier Øystein Sundelin, som er gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre.

– Nå er etterspørselen etter de aller minste leilighetene så mye større enn tilbudet at prisene øker uforholdsmessig mye, og det ender med at vi skyver de aller yngste ut av boligmarkedet i Oslo. Kanskje må de ut av byen, eller de er nødt til å finne dårligere alternativer rundt omkring i byen, sier Sundelin.

Dyre småleiligheter

– Hvis leilighetsnormen lettes kommer vi til å bygge flere små sentrale leiligheter, for i et bygg vil det da være plass til flere leiligheter, for eksempel to på 40 kvadratmeter i stedet for en på 80 kvadratmeter, sier adm. direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig, som også mener at det vil føre til lavere priser.

– At tilbudet er mindre enn etterspørselen gjør jo at prisene på mindre leiligheter går unaturlig mye opp, så hvis det blir et større tilbud vil prisen gå ned i forhold til andre og større leiligheter.

– Blir en dårligere by

Det rødgrønne byrådet i Oslo vil likevel opprettholde leilighetsnormen, for å unngå det de kaller hyblifisering av byen.

– Jeg skjønner at utbyggere gjerne vil bygge masse små boliger som de kan selge til en høy pris sentralt i Oslo, men det er ikke er sånn at folk skal inn i de sentrale bydelene, og så skal de bo der et par år, så skal de flytte videre. Da får vi en hyblifisering som gjør at byen blir dårligere å bo i, sier Arild Hermstad i MDG, som er byråd for byutvikling i Oslo.

– Vi har en utfordringen når det gjelder det å få førstegangsetablerere inn på boligmarkedet. I dag eies 40 prosent av de små boligene av noen som ikke bor eller har tenkt å bo der, så vi må heller gjøre noe med skattesystemet, og få bedre startlån og bedre sosial boligbygging, sier Hermstad.