Hurtigruten-rapport: Korona-testet for sent og brøt karantenereglene

I granskningsrapporten om Hurtigruten kommer det blant annet fram at karantenereglene ble praktisert uriktig, og at en kokk vurderte regelverket, ikke en jurist.

Hurtigruten legger torsdag fram den eksterne granskningsrapporten som de bestilte etter koronautbruddet.

I rapporten kommer det fram at selskapet sviktet på en rekke punkter i forbindelse med seilasene som førte til at 70 personer ble smittet med covid-19.

– Det er åpenbart at det har skjedd svikt i arbeidet vårt. Konsernsjef Daniel Skjeldam har beklaget det, og det gjør jeg også, sier Hurtigruten-styreleder Tryge Hegnar.

Hovedkonklusjonene i rapporten er som følger:

Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.

Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Reglene for karantenereglene ble praktisert uriktig.

Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19 testing ble ikke gjennomført tidsnok.

Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

Rapporten presenteres av Jan Fougner, som har ledet granskingsarbeidet på vegne av advokatfirmaet Wiersholm, hvor han er partner, og DNV GL.

Fougner sier at en faglært kokk vurderte karanteneregelverket, og sier at en person med juridisk kompetanse burde ha vurdert regelverket.

Koronasmittet tok taxi

Filippinerne som jobbet om bord, hadde flere mellomlandinger og hadde gjennomførte tester med dokumentasjon. De drukte maske, men reisen er ikke sikker, sier Fougner.

Han sier at mannskapet burde ha gjennomført karantene på land. Situasjonen hadde da vært en annen, sier han.

Da besetningsmedlemmer ble syke, ble det diskutert om bord på skipet på vei til Tromsø om hvordan to av dem skulle fraktes til sykehus. Blant annet om de skulle leie bil, be noen som jobber på havna om å frakte dem eller ringe etter en ambulanse. I stedet ble de fraktet i taxi, og det er en feil, sier Fougner.

– Skipet kom til Tromsø med covid-smitte. Det opprer som at det er rent, men det er altså ikke det, sier Fougner.

Passasjerene som var om bord på skipet, fikk lov til å forlate skipet. De som har vært om bord, skulle få beskjed om smitte. Men grunnet systemsvikt går ikke ut til alle og meldingen må sendes ut manuelt.

– Det tar omtrent 12 timer før alle passasjerer mottar melding om smitte. Det er helt disaster at det skal gå så lang tid, sier Fougner.

Fougner sier at det ikke er en person som står bak alle feilene som Hurtigruten gjorde på seilasene, men noe hele organisasjonen må ta innover seg.

– Det er et viktig spørsmål om Hurtigruten har en kultur som i tilstrekkelig grad støtter håndtering av risiko, sier Fougner.

– Mer enn bare penger

Medeier og styremedlem Petter Stordalen sier mange feil er begått og sier han beklager.

– På vegne av styret av Hurtigruten vil jeg starte med å si Unnskyld. Jeg vil si unnskyld til hele Norge, sier han.

Stordalen sier at det gjenstår enormt mye arbeid etter koronahendelsen.

– Hurtigruten handler for meg om mer enn bare penger, det er på en måte arven etter Amundsen og Nansen, dette spydspissen i norsk reiselivsnæring, sier han.

– Vi i styret er ikke i tvil om at Skjeldam vil ta Hurtigruten ut av denne krisen. Han vet hva som kreves og vet også at vi forventer at han rydder opp, sier han.

Styreleder Trygve Hegnar sier at smitteutbruddet har fått konsekvenser for passasjerer og ansatte som ikke er bra.

Hegnar har fortsatt tillit til Skjeldam.

– Skjeldam er en utmerket mann, sier Hegnar og fortsetter:

– Han mener vi vil gjøre et godt arbeid framover.

Skjeldam sier han beklager og sier det er en hendelse som har hatt alvorlige konsekvenser.

Fem uker

Det var på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen det i juli brøt ut smitte om bord. Totalt testet 29 passasjerer og 42 ansatte positivt for koronaviruset etter seilasene med skipet mellom 17. og 31. juli.

Granskerne har brukt om lag fem uker på rapporten. De har gått gjennom 19.000 eposter og mange smser i forbindelse med rapporten, opplyser Fougner.

Tidligere har Sjøfartsdirektoratet gitt Hurtigruten alvorlig kritikk etter å ha funnet flere avvik og sikkerhetssvikt i forbindelse med utbruddet.