Waras følelsesladde oppgjør med det politiet han selv ledet

I den grad Tor Mikkel Wara har tenkt tanken om et politisk comeback, hadde han lagt alle disse ambisjonene til side i Oslo tingrett torsdag. Han gikk «all in» for samboeren sin og fyrte løs mot det politiet og den påtalemakten han var øverste sjef for frem til i fjor.

Wara inntok vitneboksen som fornærmet i en straffesak mens samboeren gjennom flere tiår står tiltalt for å ha truet både han, demokratiet og Frp-ekteparet Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Men han fremstod ikke som et offer, tvert imot gjorde han alt for å peke på at det er samboeren som er offeret her. Offer for et PST som oppførte seg «skammelig og ynkelig», som han kalte det.

Han kom godt forberedt, virket rolig og trygg. Foran seg la han flere sider med ferdigskrevne notater, notater som skulle vise seg å være velformulerte retoriske poenger mot aktoratets forutsigbare spørsmål og politiets etterforskning,

Bertheussen så knapt på samboeren mens han stod i vitneboksen. Hun pakket seg inn i et stort ullskjerf og stirret som regel tomt foran seg under Waras vitnemål. Men hun responderte med kjærlige blikk og latter da han sa noe morsomt eller fikk inn retoriske fulltreffere mot aktoratet. Hun fremstod tilfreds med ektemannens støtte og mange svingslag mot politiet.

For sjelden har vel en fornærmet i en straffesak vært så lite velvillig overfor aktor og så støttende overfor den tiltalte. Påstander fra politiet om at samboeren motsatte seg en ny og mer omfattende kameraovervåkning underveis i etterforskningen avviser han blankt. Gjentatte ganger tok han et harmdirrende oppgjør med sikkerheten rundt huset deres, med en alarm som ikke virket som den skulle, kameraer som over lengre perioder ikke virket, et sikkerhetsselskap som fremstod som komplette amatører. Politiet fikk også så ørene flagret av sin tidligere toppsjef.

Han gjorde det han kunne for å plukke fra hverandre deler av aktoratets omfattende indisierekke mot Laila Anita Bertheussen. De fleste påstander fra politiet og sikkerhetsselskapet om at Bertheussen skulle ha trenert eller motsatt seg sikkerhetstiltak og overvåkning, ble avvist.

Aktoratets spede forsøk på å peke på motsetninger mellom det han nå sier og det han sa før samboeren ble pågrepet ble lett match for den rutinerte kommunikasjonsmannen og politikeren.

Wara spekulerte også mer enn gjerne rundt temaer og tankerekker som talte til samboerens fordel, men avslo blankt å «mene» eller «tro» noe som helst rundt ting som var til hennes ulempe. Den tidligere justisministeren ville ikke en gang kommentere det åpenbart negative i at samboeren hans lekket bilder og info om det første trussel-angrepet til mediene mens etterforskningen var i en helt innledende fase. Tvert imot. I stedet gikk han til monumentalt motangrep på alle de lekkasjene som han mente kom fra politiet underveis i etterforskningen og som var direkte lovbrudd.

Det var tidvis underholdende i rettsal 250 i Oslo Tingrett, som en retorisk tvekamp eller en forrykende politisk duell mellom aktoratet og den tidligere justisministeren. Jeg tok meg selv i å humre litt i skjeggstubbene over Waras mange retoriske svingslag. Men dette er ikke en debattscene fra en valgkamp, det er en rettssal i en svært alvorlig straffesak. Waras samboer Laila Anita Bertheussen er tiltalt for forhold med en strafferamme på til sammen 16 år. Det var heller ikke mye smil om munnen hos dommerne underveis.

Tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen avbrøt på et tidspunkt Waras voldsomme tirade mot lekkasjene fra etterforskningen, med begrunnelse i at det ikke var relevant for saken.

For ikke å snakke om dommer Yngvild Thues enkle, men presise spørsmål helt til slutt i Waras vitnemål

- Hvis kameraene ikke virket. Hvorfor skrudde dere ikke på alarmen i huset, spurte hun.

- Fordi det sto en uniformert politibil utenfor huset, svarte Wara raskt.

- Men politibilen stod vel ikke der når du ikke var hjemme, spurte dommeren, og viste med det til at Wara jobbet lange dager og var mye ute og reiste.

- Nei, det er riktig, måtte Wara erkjenne.

- Takk det var alt, sa dommeren tørt.

Det luktet sagmugg av vitnemålet til den politiske sirkushesten, men jeg tror nok han ville hjulpet den tiltalte samboeren sin mer om han hadde lagt seg på et mer saklig og nøytralt toneleie.