Agnetesh slet lenge med å passe inn - dette ble vendepunktet

Youtuberen Agnete «Agnetesh» Husebye (24) var så opptatt av å bli godt likt og være en av de «kule» at hun endte med et dårlig selvbilde. Nå håper influenseren at hun kan bidra til at flere unge tør å være seg selv.

Birkelunden i Oslo bader i sol, og det henger fortsatt litt sommervarme igjen i luften. De plutselige september-kastene gjør dog at du må kjenne litt ekstra etter.

Influenser og Skal vi danse-aktuelle Agnete Husebye møter TV 2 med sin relativt nye bestevenn, den fem måneder gamle valpen Pippi. 24-åringen kombinerer nemlig luftetur og intervju før hun må haste videre til en ekstra kostymeprøve før filmaften i Skal vi danse.

Lørdag skal Husebye og dansepartner Bjørn Wettre Holthe danse rumba til Flåklypa, og kostymene var i utgangspunktet bestemt, men så ble de brått litt usikre på om den originale ideen var så gjennomtenkt.

DANSEPARTNERE: Agnete Husebye og Bjørn Wettre Holthe under Skal vi danses andre sending. FOTO: Espen Solli / TV 2

– I utgangspunktet skulle Bjørn være Reodor Felgen, men ... hvem skulle jeg være da, liksom? Solan? Ludvig? Det hadde blitt litt rart å danse en sexy dans slik, så vi får se hva det blir til nå, sier hun og humrer.

Higet etter å bli godt likt

Huseby slo gjennom på YouTube under navnet «Agnetesh» for om lag to år siden, og deler i dag innhold med nært 130.000 faste abonnenter på kanalen.

For alle de som følger henne på YouTube og Instagram, nå også i Skal vi danse, fremstår 24-åringen fra Lørenskog som både utadvendt og uredd. Slik har det ikke alltid vært.

– Jeg har måttet jobbe mye med meg selv, og jeg har lenge vært veldig usikker på hvem jeg er, hva jeg er god til og hva jeg liker å drive med, sier hun.

Influenseren forteller at hun gjennom hele barne- og ungdomsskolen var svært opptatt av å bli godt likt og å bli en av de «kule».

– Men så fant jeg aldri helt min plass, og jeg ble aldri ordentlig kul. Jeg slet med mitt eget selvbilde og selvtillit generelt, forteller hun.

Holdt YouTube hemmelig

Da hun begynte på medier og kommunikasjon på videregående fant hun imidlertid glede i å skape gjennom film og video. Det var dog først etter skolegangens slutt at hun turte å kaste seg på YouTube-bølgen. I all hemmelighet, selvsagt.

– Jeg holdt det hemmelig i tre måneder, og la ut videoene jeg lagde på en Facebook-gruppe med norske youtubere, der jeg var helt sikker på at ingen av vennene mine var medlem. Først da jeg fikk rundt tusen visninger totalt, turte jeg å si det til folk rundt meg, sier hun.

Ble tryggere på seg selv

Antall følgere økte raskt, og den positive responsen på det hun lagde ble en svært oppløftende opplevelse for Husebye. Endelig hadde hun funnet noe hun virkelig brant for, og for hver video hun la ut ble hun gradvis også tryggere på seg selv.

– Jeg fant etter hvert ut at det holder å bare være meg. Det var så deilig å få den responsen på noe som kom fra meg. Jeg slapp å spille et skuespill og være noen jeg ikke var. Først da skjønte jeg at jeg kan være meg selv, og at det er bra nok, sier Husebye.

Et godt forbilde

Det er også dette hun ønsker å videreføre til følgerne sine.

– Jeg prøver å være et godt forbilde både for meg selv og de som følger meg. Særlig for dem som er ganske lettpåvirkelige, som jo ofte er barn. Jeg vil at de skal tenke: «Hun vil jeg være som, fordi hun har gode verdier og tenker på de riktige tingene!», begynner Husebye.

Videre peker hun på at det finnes en flust av influensere som ser ut som supermodeller der ute, men at dette ikke representerer majoriteten av folk. Hun ønsker derfor å bruke sin påvirkning i en annen retning.

FORBILDE: Agnetesh ønsker å være en representant for majoriteten i influenser-sfæren. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg håper kan være en representant for de som ikke ser sånn ut, en som bare er litt tullete og er seg selv – uten de helt store talentene. Jeg vil at de skal forstå at det å være seg selv er nok, uansett hvordan du ser ut eller hvem du er, sier hun.

Fikk en knekk

I tillegg til å dele glede og latter med følgerne sine, har Husebye også vært åpen om at hun har hatt tyngre dager. Tidligere i vår, da Norge var i dvale som følge av koronapandemien, innrømmet 24-åringen overfor følgerne sine at hun hadde fått en psykisk knekk.

Da var 24-åringen egentlig i full sving med å produsere TV 2 Sumo-programmet Agnetesh hacker Idol, men som følge av de nye restriksjonene, og at hun måtte i reisekarantene i tillegg, gikk ikke ting etter planen.

– Det var en rar situasjon, og man kan føle seg litt ekstra alene. I tillegg ble det ekstra mye arbeid på meg med innspillingen, siden jeg måtte gjøre alt selv. Så det bikket over, sa hun den gang.

Pippi hjelper på humøret

Nå kan hun informere om at det går mye bedre, og at den høyt elskede samboeren Pippi, som er en Australsk cobberdog, også bidrar til å holde humøret oppe.

– Jeg har alltid henne å komme hjem til, og hun er alltid glad for å se meg. Nå har jeg noen å kose med, og jeg føler jeg har fått en «familie» å komme hjem til, selv om jeg bor alene, sier hun.

Pippi har forøvrig også rukket å bli kjendis på svært kort tid, med sine 13.500 følgere på Instagram-kontoen Pippitesh.

– Folk kjenner faktisk igjen henne selv om hun går på tur med noen andre enn meg, avslutter Huseby og ler hjertelig, før hun og den krøllete bestevennen setter snutene mot kostymeprøver.

Få med deg filmaften i Skal vi danse lørdag klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Se også nye episoder av Dansebobla på TV 2 Sumo når du vil!