Interessen fra norske kunder har vært skyhøy og bilen kommer etter alt å dømme til å gi Ford en solid opptur i det norske markedet.

Det begynner å bli en god stund siden vi fikk se deres elektriske Mustang Mach-E for første gang. Det er også snart ett år siden Ford gikk ut med prisene på bilen, priser de for øvrig fortsatt holder fast på, selv om mange av konkurrentene har blitt dyrere i løpet av 2020.

Nå åpner importøren også endelig for bestilling av den nye elbilen. Mustang Mach-E har startpris på 412.000 kroner og mulighet for både firehjulstrekk og bakhjulstrekk. Rekkevidde med største batteripakke er opptil 610 kilometer. Med det legger denne seg helt i toppen blant elbilene på markedet.

Firehjulstrekk fra 482.000 kroner

– Vi gleder oss over at de mange tusen kundene som har forhåndsbestilt bilen, nå kan bekrefte sin bestilling. Leveringene forventes fortsatt å starte tidlig i 2021, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

For Mustang Mach-E med en rekkevidde på opptil 440 kilometer (Standard Range), er prisen fra 412.000 kroner. En Mustang Mach-E med den lengste rekkevidden på 610 kilometer og bakhjulstrekk vil koste fra 463.400 kroner. Ønsker du firehjulstrekk og 400 km rekkevidde vil Mustang Mach-E koste fra 482.000 kroner. For varianten med firehjulstrekk og rekkevidde på 540 kilometer vil prisen være fra 544.000 kroner.

Det sier mye om hvor viktig denne bilen er for Ford når de bruker Mustang-navnet på den: Den nye elbilen kommer offisielt til Norge tidlig neste år.

99 kWt batteripakke

– Både varianter med firehjulstrekk og bakhjulstrekk vil være tilgjengelig for levering fra tidlig 2021. En stor andel norske kunder har bestilt firehjulstrekk, vi er derfor glade for at vi kan levere disse bilene til norske kunder allerede fra starten, sier Berg.

Som rekkeviddetallene indikerer: Her snakker vi om to forskjellige batteripakker. Standard Range-batteriet har en bruttokapasitet på 75 kWt (netto: 68 kWt) og leverer en effekt på 269 hk, både med bakhjulstrekk og firehjulstrekk.

Long Range-varianten vil ha en brutto batterikapasitet på 99 kWt (netto: 88 kWt) og effekt på 290 hk med bakhjulstrekk og 346 hk med firehjulstrekk.

Akselerasjon fra 0-100 km/t går unna på mellom 5,8 sekunder og 7 sekunder, avhengig av batteripakke og om det er bakhjulstrekk eller firehjulstrekk.

Med lengde på 4,7 meter er Mustang Mach-E en SUV i familieklassen.

Omfattende testing

Mustang Mach-E kan lade 119 km på ti minutter med en Long Range-variant med bakhjulstrekk. Med firehjulstrekk og Long Range kan du lade 107 kilometer på samme tid. Long Range (både bakhjulstrekk og firehjulstrekk) kan lades fra 10 -80 prosent på 45 minutter, mens Standard Range (både bakhjulstrekk og firehjulstrekk) kan lades fra 10 -80 prosent på 38 minutter.

Det siste året har Ford gjennomført omfattende testing av Mustang Mach-E, blant annet på selskapets testanlegg i Lommel i Belgia. Her er det mer enn 80 kilometer med alle slags typer veiunderlag som gjenskaper alt fra brosteinsbelagte gater i franske byer, til forskjellig typer asfalt og strekninger fulle av veihull.

Europeiske veier er ofte smalere, mer svingete og har høyere fartsgrenser enn i mange andre deler av verden. Derfor er Mustang Mach-E satt opp med en direkte og presis styrerespons. Siden den helelektriske drivlinjen gjør at det er svært stille inni kupeen, har det også blitt brukt mye tid på å hindre alle uønskede lyder og vibrasjoner fra bilen.

Ford tenker nytt, også i interiøret. Det aller meste av funksjoner styres fra den store skjermen, men det er også et display foran rattet, som blant annet viser hastighet og rekkevidde. Førsteinntrykket er at interiøret virker påkostet, med fine materialer.

Ettermontert skiluke

Bilen har tre unike kjøremodus: stille, aktiv og utemmet. Kjøredynamikken og bilens understell er fintilpasset den ønskede kjørestilen. Både styringen, regenereringen, lysene i kupeen, lyden og de heldigitale skjermene skifter karakter etter hvilken kjøremodus du velger.

Ford Mustang Mach-E vil få en tilhengervekt på 750 kilo. Ettermontering av skiluke mellom bagasjerom og baksete vil også etter all sannsynlighet bli mulig. Ford lover også at det vil bli utviklet smarte løsninger for ski- og sykkelstativ som monteres på hengerfestet. Maksimalt kuletrykk ved bruk av tilbehør på Mustang Mach-E vil være 75 kilo.

