Hei Benny! Jeg har byttet alle fire ABS-sensorene, men varsellampen for ABS/ESP lyser fortsatt hele tiden. Fra jeg starter til jeg stopper...

Må feilkodene slettes med et diagnose-apparat for at varsellampene skal slukke?

Benny svarer:

Heisann!

Har du byttet alle fire? Det er veldig sjelden at mer enn bare én har røket. Ofte er det bare dårlig kontakt også, selv om diagnose-apparatet sier defekt. Slike apparater «ser» ikke forskjellen på defekt og dårlig kontakt. De registrerer bare manglende signal fra sensoren. Det har nok blitt byttet slike sensorer unødig opp igjennom.

Særlig i ABS-bremsenes barndom var dette ganske vanlige feil. Mitt inntrykk er at det er mindre av det på nyere biler. Heldigvis.

Er du sikker på at du fikk stilt riktig diagnose her? Det er kjempeviktig, uansett reparasjon. I motsatt fall kan det bli mye unødig arbeid og kostnader.

Uansett: Disse lampene som lyser er noe du må få orden på, selvfølgelig. Om de lyser, blir det mangel på neste EU-kontroll. Dessuten er det viktig med tanke på sikkerheten, både for deg og dine medtrafikanter, at du får beskjed om en ny bremsefeil skulle oppstå.

Det er, som du selv er inne på, et diagnose-apparat som skal til for å få slettet dette. Det hjelper ikke bare å bytte sensorene. Feilkodene ligger lagret i bilens minne.

Det er heldigvis en enkel og kjapp jobb å gjøre dette om man har det rette verktøyet.

Om du har byttet disse sensorene selv, er mitt råd til deg at du tar kontakt med et verksted, så vil jeg nesten tro at dette er noe de fikser mer eller mindre på sparket for deg. Så kan du ta deg en kaffekopp i mellomtiden.

Om det er et verksted som har byttet for deg, er det bare å levere bilen tilbake. De må ha "glemt" å gjøre jobben ferdig. Da bør du også be om en god forklaring på hvorfor de byttet alle sensorene.

Ønsker deg lykke til!

