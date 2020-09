Etterlengtet etappeseier for Team Ineos: – Et stort plaster på såret

Det har vært en tung Tour de France for Team Ineos Grenadiers i år. Etter å ha vunnet sju av de siste åtte utgavene sammenlagt, har storlaget ingen å kjøre for i kampen om gul ledertrøye etter Egan Bernals kollaps og exit.

På 18. etappe kom det en etterlengtet opptur for Team Ineos etappeseier. De siste 35 kilometerne satt Michal Kwiatkowski og Richard Carapaz alene i front og tråkket mot mål og seier i La-Roche-sur-Foron.

Kwiatkowski og Carapaz kom trillende inn på oppløpet sammen og kunne bruke den siste kilometeren på å juble sammen. Kwiatkowski trillet i mål noen få centimeter foran Carapaz, som kjørte seg inn i klatretrøyen.

– Jeg kan ikke beskrive hvor takknemlig jeg er overfor hele laget og Richard. Det var en utrolig dag for oss. Jeg kommer aldri til å glemme det. Jeg har flere fine øyeblikk på sykkelen, men dette var en ny erfaring. Vi visste at forspranget var for stort til at noen kunne ta oss igjen, så vi koste oss på de siste kilometerne, sier Michal Kwiatkowski i seiersintervjuet.

Gabriel Rasch var tydelig lettet og fornøyd etter seieren.

– Det er sinnssyk lettelse. Vi har vært så nær de siste dagene, sier Rasch.

– Vi skjønte at det gikk veien, og begge var veldig friske. Hele greia var veldig spesiell. Vi hadde en plan om å prøve å ta klatretrøyen med Carapaz og vinne etappen. Kwiatkowski har ventet på denne etappen. Det gikk slik vi hadde håpet, sier Team Ineos’ norske sportsdirektør til TV 2.

– Et stort plaster på såret

Team Ineos sto under etappeseier i årets Touren før torsdagens triumf

– Etter alt Team Ineos har vært gjennom de siste dagene i Alpene, er dobbeltseier og klatretrøye et virkelig stort plaster på såret, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Hushovd unner polske Kwiatkowski sin første seier i Tour de France.

– Han har vært en lojal hjelperytter i så mange år i Team Sky og Team Ineos. Det er en klasserytter som egentlig hadde fortjent å sykle mer for egne sjanser, selv om det selvfølgelig er hans valg hvilket lag han sykler for. Det er en stor rytter som dessverre havner i skyggen av sine ledere, sier han.

Det ble ingen endringer på toppen av sammenlagtlisten. Primoz Roglic ligger fortsatt 57 sekunder foran Tadej Pogacar. Miguel Ángel López er nummer tre med ett minutt og 27 sekunder opp til Roglic.

Fredag er det en flat etappe, før en tempoetappe venter lørdag.

Hirschi gikk i asfalten

Etter at det gikk et stort brudd tidlig på etappen, dannet det seg etter hvert en trio i front med Pello Bilbao fra Bahrain-McLaren og Team Ineos-duoen Michal Kwiatkowski og Richard Carapaz.

På vei opp Montée du Plateau des Glières og med 35 kilometer igjen var det slutt for Bilbao. Dermed var det Kwiatkowski og Carapaz i front.

Marc Hirschi satt også sammen med Team Ineos-duoen og Bilbao over toppen på Col des Saisies, men den unge sveitseren gikk i bakken i utforkjøringen.

Hirschi prøvde å ta opp jakten på vei opp Col des Aravis, men trioen i front klarte å holde Team Sunweb-rytteren på avstand.

– Han ønsket ikke å jobbe sammen med oss underveis, så vi konsentrerte oss om vårt eget løp og så oss ikke tilbake, sier Michal Kwiatkowski.