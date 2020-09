Over 200 nakne fanger på rømmen i Uganda

Forsvaret i Uganda er i gang med en storstilt klappjakt på 219 fanger som onsdag rømte fra et fengsel nær byen Moroto, nordøst i landet.

I forbindelse med flukten kledte rømlingene av seg de gule fangedraktene, for å unngå å bli oppdaget, melder Sky News.

Flavia Byekwaso, talskvinne for landets forsvar, advarte om at fangene kan plyndre lokale innbyggere for klær.

Fangene brøt seg inn i våpenlageret, der de forsynte seg med våpen, opplyser talsperson Peter Mugisha til nyhetsbyrået DPA.

En soldat og tre rømte fanger har mistet livet. Sju av rømlingene er så langt pågrepet.

– Én av våre soldater mistet livet da de skjøt tilbake mot oss. Vi fortsetter å jakte på dem, og vi bruker helikopter for å bistå fotpatruljene, sa Mugisha.

(NTB/TV 2)