Tysklands smøresjef truer med boikott av verdenscupen

Den tyske smøresjefen i skiskyting, Andreas Emslander, har ingen tro på at Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil klare å håndheve forbudet mot fluor den kommende sesongen.

Nå advarer han mot konsekvensene dersom beslutningstakerne ikke kjapt gir noen tilfredsstillende svar - med sesongstart bare et par måneder unna.

– Vi kan ikke akseptere situasjonen slik den er i øyeblikket. Framover kommer vi til å opptre på en langt mer kraftfull måte. I ytterste konsekvens går konkurransene uten vår deltakelse, skriver han til TV 2.

Og utdyper:

– Så lenge det ikke er avklart hvem som har det juridiske ansvaret for en «rød ski» (en ski som ikke består fluortesten), så kommer ikke vi til å smøre noen skipar før en konkurranse. Når det gjelder utøverne, må forbundet avgjøre hva de vil gjøre. Dette er noe vi kommer til å diskutere på et møte neste uke.

Ingen tillit til testapparatet

I helgen måtte FIS og IBU utsette den planlagte samlingen i Tyskland, der de ulike nasjonene skulle få teste og utfordre testapparatet som skal brukes for å kontrollere ski for fluor kommende sesong.

Apparatet må kunne skille gamle fluorrester fra nylagt fluorsmurning. Ingen vet når, eller om, det vil bli klart.

Professor Matthias Scherge og teknologifirmaet Kompass har fått jobben med å ferdigstille testapparatet, som skal sikre en rettferdig avvikling av konkurransene i regi av FIS og IBU kommende sesong.

Anreas Emslander, smøresjef for det tyske skiskytterlandslaget. Foto: Privat.

Andreas Emslander ser mørkt på mulighetene for at det vil skje denne sesongen.

– Det er innlysende at testapparatet ikke fungerer godt nok på dette tidspunktet. Vi tror det er umulig å fikse problemet på så kort tid. Hvis du snakker med folk med ekspertise på utvikling av denne type teknologi, så er svaret at det vil ta mer enn noen måneder. Det er snakk om år. Informasjonen vi har tyder på at Mr. Scherge/Kompass ikke vil klare å kalibrere apparatet. Teknologien de ønsker å bruke er ikke egnet for å avdekke fluor på ski. Så vi kommer ikke til å stole på testmetoden - det er for mange ubesvarte spørsmål, sier den tyske smøresjefen.

– Hva får deg til å si at Scherge og Kompass ikke vil klare å kalibrere apparatet?

– Det framstår mest sannsynlig, når du ser prosessen som har vært og utsettelsen av testsamlingen. Alle forespørsler om et møte ansikt til ansikt har blitt avvist så langt. Enten det, eller så får vi ikke svar.

Emslander vil også vite hvem som skal kvalitetssikre apparatet når det eventuelt er ferdig.

– Vil det være et institutt som TÜV? spør han.

TÜV er et teknisk overvåkningsorgan som utfører sikkerhetskontroller på teknisk utstyr og godkjenner dette.

Matthias Scherge hevder på sin side at progresjonen på prosjektet er god.

– Neste uke vil vi kjøre nok en intern testseanse, der vi ser nærmere på problemer som kalibrering av apparatet. Det er komplisert, men arbeidet fortsetter med god progresjon. Jeg vil gjerne svare nærmere på spørsmålene dine neste uke, skrev han i en epost til TV 2 onsdag.

Spår kaos

Verdenscupen i langrenn starter 27. november i Ruka, mens verdenscupen i skiskyting starter dagen etter i Kontiolahti.

Tysklands smøresjef håper i det lengste at fluorforbudet utsettes - hvis ikke spår han det komplette kaos.

– Hvis FIS/IBU ønsker å presse det gjennom, vil det ende med kaos. Juksing vil være mulig, og fluor under skiene betyr mer for en utøvers prestasjon enn doping. Jeg håper de er fornuftige nok til å fjerne fluorforbudet denne sesongen, og ta seg tid til å løse problemene. Det vi trenger er en 100 prosent sikker testmetode, fastslår han.