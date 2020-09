Smitten går ned i Bergen

Antallet nye smittetilfeller i Bergen har det siste døgnet økt med 13, men kommunen sier det er for tidlig å si om det få antallet er en del av en trend.

Antallet nye smittetilfeller i Bergen går ned, fra 25 nye koronatilfeller onsdag til 13 nye tilfeller torsdag.

De smittede er i alderen fra 17 til 67 år. De fleste nye smittede er i aldersgruppen 21-30 år, der kun to av dem er studenter. Det er to tilfeller av importsmitte, og tre har ukjent smittevei.

– Det er for tidlig å si om det er en trend eller om det er en tilfeldig variasjon. Vi trenger flere dager med signifikant endring fra tidligere for å konstatere at det er en nedadgående trend, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen på en pressekonferanse torsdag.

Han sier til TV 2 at trenden vil de kunne slå fast om tre til fire dager.

Innfører munnbind

Som et føre var-tiltak skal ansatte og besøkende på sykehjem og i hjemmetjenestene nå bruke munnbind når det ikke er mulig å holde én meters avstand.

– Dette er et føre var-tiltak for å beskytte eldre som er en gruppe som er spesielt sårbare med tanke på å utvikle alvorlig sykdom som følge av covid-19, sier Hansen i en pressemelding.

Han presiserer at man bare trenger å bruke munnbind dersom det ikke er mulig å overholde enmetersregelen.

I hjemmetjenesten gjelder retningslinjene for munnbindbruk i tilfeller der tjenestemottakeren er 65 år eller eldre.

Tiltakene i Bergen kommune Anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport i situasjoner med trengsel der 1-metersregelen ikke kan overholdes.

Antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. På private sammenkomster kan det nå maksimalt være 10 personer til stede. På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.

Det innføres besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner. Ordningen med en times besøk i uken gjeninnføres.

På skjenkesteder og restauranter skal gjester legitimere seg, og det skal føres oversikt over gjester som har vært til stede.

Alle ansatte i kommunen som kan ha hjemmekontor, skal ha det.

Byrådet har også nedsatt kommunal kriseledelse (KKL).

Tiltakene ble vedtatt tirsdag 8. september. Onsdag 16. september ble de forlenget til tirsdag 22. september. Kilde: Bergen kommune/NTB

Tiltak

Bergen kommune har innført en rekke tiltak som følge av utbruddet, blant annet munnbind på kollektivtrafikken.

Hansen sier at dersom smittepresset avtar betydelig, er det ikke lenger grunn til å anbefale munnbindbruk.

Onsdag sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) at tiltakene forlenges til og med tirsdag 22. september.