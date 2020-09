Norsk sportsdirektør slår tilbake etter fadese-anklagene

Gabriel Rasch (44) mener han ikke kunne gjort så mye annerledes under Tour de France.

Tour de France 2020 ble en stor fiasko for Team Ineos Grenadiers.

Før 17. etappe var fjorårsvinner og storlagets kaptein, Egan Bernal, ute av Touren. Colombianeren var plaget av rygg- og knesmerter, men hadde i etappene i forkant tapt mye tid til sammenlagtleder Primoz Roglic.

– Vi hadde håpet og trodd at Egan skulle være bedre. Vi ville kjempe om sammendraget, men sånn gikk det ikke, så vi må prøve å vinne etapper, sier lagets norske sportsdirektør, Gabriel Rasch, til TV 2.

Kritikken har haglet mot Team Ineos under Tour de France.

– Det er veldig mange kritikere som tar muligheten til å bruke pekefingeren, uten at de egentlig har så mye kunnskap, sier Rasch.

– Jeg føler for min egen del at jeg ikke kunne gjort så mye annerledes her. I forberedelsene er det vanskelig å si. Det er vanskelig å si om det er rytterne, lagledelsen, treneren eller livssituasjonen. Det er mang ting som kan spille inn, sier Rasch.

Rasch mener det er vanskelig å peke på én årsak til nedturen.

– Det er flere ting som henger sammen. Alt fra «lockdown» til trening og forberedelser. Egan er en ung gutt på 23 år. Kanskje var det for mye press for å prestere. Han vant i fjor og alt kommer over ham. Vi må evaluere etter Tour de France og se på alle detaljene vi har gjort og hva vi kan gjøre bedre, sier Rasch, som har vært sportsdirektør i laget siden 2014.

Vive le Tour!! pic.twitter.com/73DBYxLgSC — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) September 13, 2020

Team Sky og Team Ineos har vunnet sju av de siste åtte Tour de France. I år er første gang Rasch er en del av Tour de France-sirkuset.

– Det er klart at der er kjipt, men jeg får ikke gjort så mye annet enn å gjøre det best mulig ut av det man har taktisk. Vi har lagt alle pengene i én pott – på Egan – og det var det viktigste. Sånn er sport. Noen ganger trenger man motgang for å se det man hadde, sier Gabriel Rasch.