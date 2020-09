«Paradise»-Mayoo gjør realitycomeback - Dplay visste ikke om narkosaken

Mayoo Indiran (30) ble en populær karakter da han deltok på Paradise Hotel tilbake i 2016. Det så ut som at han hadde en lysende realitykarriere foran seg.

– VGTV sa på «Panelet» at jeg var et av de heteste navnene i 2016. Så å gå fra det til å forsvinne helt har vært en stor kontrast, sier Indiran til God kveld Norge.

Samme år ble han nemlig pågrepet av politiet. Indiran var under etterforskning som en del av en større politioperasjon. Han ble siktet i en grov narkotikasak, og fengslet på julaften.

I august i år ble det derimot kjent at Oslo statsadvokatembeter henlegger saken mot han.

– Det har vært utrolig tøft, men jeg er en positiv person og ser lyst på fremtiden. Jeg vet ingenting om den narkotikaen, og har hele tiden visst at jeg ville bli renvasket og frifunnet i saken, sa Indiran til TV 2 da.

Gjør TV-comeback

Nå som han er frifunnet er det også fritt fram for realityprogrammer å kontakte han igjen, noe Dplay-programmet «Singletown» gjorde i sommer. Indiran grep muligheten, og blir å se i programmet som hadde premiere i dag.

– Jeg ble litt overrasket. Jeg synes det var veldig modig gjort av dem, og jeg setter pris på en ny sjanse. Andre selskaper vil ikke ha noe samarbeid med meg, noe jeg har forståelse for, men at disse åpner dørene for meg setter jeg pris på, forteller Indiran til God kveld Norge.

Se Marte Bratberg og Niklas Baarli reagere på Mayoo sitt comeback i videovinduet øverst i saken.

Dplay visste ikke om saken

Men innspillingen fant sted i sommer, altså før narkosaken ble henlagt.

– Jeg visste at narkotikasaken skulle bli henlagt i april, så det var ikke et problem. Jeg og produksjonen har hatt samtaler om det, svarer Indiran på spørsmål rundt timingen.

Dplay på sin side sier at de ikke visste om narkotikasaken som Indiran har stått i. God kveld Norge har spurt om hvilke vurderinger som ble gjort da de valgte å ta han med i programmet.

– Vi hadde ikke gått inn i en prosess med han, hvis vi hadde visst om saken. Vi forholder oss til at produksjonsselskapene utfører castingoppdraget etter de retningslinjene vi har gitt dem, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride.

– Saken mot han er nå henlagt, og vi vurderer det som uproblematisk for oss å ha han med i Singletown, fortsetter hun.

Slakter programmet

Selv om Indiran er glad for å være tilbake, så kan han avsløre for God kveld Norge at han ikke hadde en god opplevelse på «Singletown».

– Jeg synes egentlig hele konseptet var kleint, jeg skjønte ikke hva jeg var med på, jeg tenkte bare at det skulle være et comeback, sier Indiran.

Han skjønte underveis i innspillingen at det ikke var noe for han, men da var det for seint å snu. Konseptet til «Singletown» går ut på at par skal teste forholdet sitt, og Indiran kom inn for å date en jente med kjæreste.

– Det var vel i utgangspunktet produksjonens mål at jeg skulle splitte et kjærestepar, men for min del så er jeg ikke typen som går inn for å prøve meg på en annens persons dame. Jeg prøvde bare å stjele litt skjermtid, forklarer den tidligere Paradise-deltageren.

Han skulle ønske produksjonen hadde vært tydeligere med han på forhånd.

– Jeg skulle ønske jeg visste hvor dårlig konseptet til TV-serien var. Jeg synes det var en billig produksjon. De «boostet» det mer opp enn det det er. Jeg har sett episodene og ser at det er kjempedårlig. Jeg hadde ikke blitt med igjen, slår Indiran fast.

God kveld Norge har lagt Indiran sine sitater frem for Dplay, som svarer kort:

– Det er synd at han ikke likte programmet.

Håper på mer reality

Indiran håper derimot at deltagelsen kan åpne nye realitydører.

– Det var kult å komme tilbake og få litt tid foran kamera. Jeg merker at jeg er ute av form, men det blir gøy å eventuelt få mer, sier han og forklarer at denne typen reality er han ferdig med.

– Jeg er ferdig med «festingreality». Barnereality. Nå er jeg 30 år gammel. Skulle jeg vært med på noe annet så hadde det blitt et voksenprogram. 71 grader nord eller Farmen. Jeg trener såpass mye at jeg håper jeg kan dra nytte av det, sier Indiran og legger til:

– Jeg håper dette var starten på en lang TV-karriere.