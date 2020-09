Trener Stein Ørn fnyser av gjentakende Kristoff-vurdering

Alexander Kristoff åpnet Tour de France med en fantastisk triumf da han smadret konkurrentene på oppløpet i Nice og spurtet inn i gul ledertrøye.

– Jeg tror det er viktig for en rytter som Alexander i den fasen av karrieren å vise at han er rask, sier Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, som gjest i TV 2s Tour de France-studio.

– Han har sagt mange ganger at han ikke er så rask som han var før, og det er bare tull. Han viser i den spurten hvor rask han egentlig er. Med de riktige valgene er han i stand til å slå hvem som helst, sier Ørn.

Men siden åpningsetappen har ikke Kristoff vært i nærheten av seier.

FORTSATT RASK: Alexander Kristoff var raskest på oppløpet på Tour-åpningen i Nice. Foto: AFP

– Hvis du starter spurten med 1000 kroner og du må bruke 900 kroner i posisjonskampen, har du 100 kroner igjen til selve avslutningen. Da er det ingenting å spille med på slutten. Det som karakteriserer de innledende spurtene er nettopp den gode jobben som lagene har gjort for å bringe sine kapteiner i riktig posisjon, mener Stein Ørn.

Torsdagens etappe var i fjellet og var en kamp om å komme innenfor tidsfristen for Alexander Kristoff og resten av spurterne.

Ørn mener fredagens flate etappe skal brukes til restitusjon, for på søndag venter målgang på Champs-Élysées – der Kristoff vant for to år siden.

– Det karakteristiske med Alexanders prestasjoner når han kjenner løypene og får sjansen til å legge egne planer, er at han flink. Han repeterer prestasjoner i de samme løypene. Champs-Élysées er et stort mål, sier Stein Ørn.

Lørdag er det tempoetappe.