– Hvor mye sukker er det i hvitvin? Får man hodepine av tannin? Hvorfor smaker vinen min kork? Hva slags vin passer til påskelam, pannekaker, skrei, sjokolade…?

Etter tre år som rådgiver ved Vinmonopolets kundesenter, vet Sara Døscher hva nordmenn lurer på når det kommer til vin.

Men en dag fikk hun en telefon hun fliret godt av. Innringeren var seriøs, edru og nysgjerrig.

– Han sa: «Jeg har skutt no' fugl i hagan, hva slags rødvin passer til kråke?», forteller hun til God morgen Norge.

Døscher hadde ikke fått det spørsmålet før, men fikk gjort et søk på Google og fant ut at kråke minnet litt om viltkjøtt. Så da kunne hun fint anbefale en fransk syrahvin fra Rhonedalen.

Hva drikker man til lam?

Sara Døscher er sommelier, forfatter og vinentusiast og har hele sitt yrkesliv jobbet med vin.

Døscher hevder mange er flinke til å spørre om tips på Vinmonopolet, mens andre velger det samme hver eneste gang.

VIN TIL TAPAS: Svært mange lurer på hvilken vin som passer til tapas. Foto: God morgen Norge

Av de som tør å spørre, er dette det vanligste stilte spørsmålet: «Hva drikker man til lammekjøtt», etterfulgt av: «Hva drikker man til tapas?»

Dette sier Døscher om vin til lam:

– Det finnes veldig mange gode vinvalg til lam, og det er vanskelig å trå feil hvis du har Middelhavet og kvalitet som rød tråd for vinvalget. Prøv gjerne en gresk rødvin på xinomavro­druen til påskelammet. Snakk om Middelhavs­match!, forteller hun.



Sara Døschers tre lammefavoritter:

Hvitvin: Le G de Château Guiraud, Frankrike. Kr 210,-

Rødvin: Cune Gran Reserva, Spania. Kr 240,-

Rødvin: Thymiopoulos Terre Et Ciel Xinomavro, Hellas. Kr 309,-

Sara Døschers tre spanske tapasviner:

Musserende: Pedregosa Petit Cuvée Rosé Brut Nature. Kr 180,-

Hvitvin: La Parra Albariño. Kr 150,- (finnes også på kartong)

Rødvin: Gaba do Xil Mencia. Kr 174,-

Korka vin

Et annet vanlig spørsmål er dette med kork i vinen. Altså vin som lukter kork og ikke er bra. Hva gjør man med det?

God morgen Norge-programleder Camilla Botilsrud Sagen fikk i oppgave å lukte på to ulike glass fra samme rødvinsprodusent, og merket umiddelbart at den ene ikke luktet bra. Den luktet muggen kjeller.

For det at vinen er «korka» betyr ikke at det er korkrester i vinen. Det er derimot en bakterie som setter spor på vinen og på smak.



– Vin med korkfeil får en stram duft av våt papp eller muggen kjeller. Den lukter ikke bra og man får ikke lyst til å drikke en slik vin, sier Døscher og fortsetter:

– Dersom du har kjøpt en vin du mistenker lukter kork, må du ta med denne tilbake til Vinmonopolet og få en ny. Er du på restaurant, ber du også om en ny vin.