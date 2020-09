Benny Christensen er Brooms bilekspert.

To spørsmål i forhold til Skoda Enyaq:

1. Hvordan er batterilevetiden i forhold til effekt på nye elbiler? Har en Leaf 2013-modell, og her har 2 av 12 celler blitt borte. Den har nå gått 85.000 kilometer.

2. Er det et poeng å vente på firehjulsdrift på en slik bil, eller vil bakhjulsdrift og vektfordeling tilsi gode vinteregenskaper? Blir en del kjøring til fjells.

Benny svarer:

Heisann. Dette med levetiden på batteriene har det vært mye usikkerhet rundt, særlig i elbilenes "barndom". Generelt har mye av denne usikkerheten blitt gjort til skamme så langt. Det viser seg at batteriene ikke blir mye svekket, selv etter flere år og mange kilometer.

Her handler det også om forskning og stadig videreutvikling av tekonologi. Din Leaf var i så måte tidlig ute her. Jeg tror mye tilsier at batteriteknologien vil bli stadig bedre, også på levetid. Dette er derfor ikke noe jeg mener bør hindre noen fra å kjøpe en elbil, uansett om det er Skoda Enyaq eller andre modeller.

Så til det andre spørsmålet ditt: Vi ser nå flere elbiler som først kommer med bakhjulsdrift, så får mulighet for 4x4 etter hvert. Dette gjelder både Enyaq og konsernbror VW ID.4. Ja på en konkurrent som kommende BMW iX3 får du faktisk "bare" bakhjulsdrift.

Jeg skjønner at noen i vinterlandet Norge kan være skeptiske til dette. Du får nå en gang bedre fremkommelighet med 4x4, kontra drift på bare halvparten så mange hjul.

Her er elektriske Ford Mustang Mach-E i Norge

Enyaq er en elektrisk SUV i familiebilklassen, oppskriften passer svært mange norske kjøpere godt.

Stopp midt i bakken...

Å gi noe konkret råd synes jeg likevel er vanskelig. For dette har veldig mye med kjøremønster og personlige preferanser å gjøre. Det jeg kan si, er at disse elektriske SUV-ene med bakhjulsdrift nok er vesentlig bedre på vinterføre enn det vi tradisjonelt var vant til på biler med drift på bakhjulene.

Dette har med elektronikk og førerstøttesystemer å gjøre. Elbilene har også tunge batteripakker, montert langt nede. Det gir lavt tyngdepunkt og gjerne også veldig god fordeling av tyngden.

"Kjøring til fjells" kan være veldig forskjellig. Noen har perfekt brøytet vei til hytteveggen, andre har krevende partier som skal forseres. Er du i siste kategori, vil nok 4x4 være en klar fordel.

Dette handler også mye om trygghet og visshet om at du kommer fram, nesten uansett. Har du for eksempel bratte bakker der det er vanskelig å ha særlig fart, kan du være sårbar med en bil uten 4x4. Da er det sjelden hyggelig å få stopp midt i bakken, når forholdene er vanskelige.

Det beste er om du tar med deg en Enyaq med bakhjulsdrift til fjells og tester selv. Først da vil du kunne vite akkurat hvor bra eller hvor dårlig dette fungerer for deg. Så får du veie dette opp mot at du altså må vente lenger hvis du skal ha bilen med 4x4.

Ønsker deg uansett lykke til med bilvalg!

