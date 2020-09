Da Tone forsto hva hun hadde kjøpt, var fiskebilen borte vekk

– Det var helt uspiselig. 6,5 kg med skinn, fett og bein, forteller Tone Mila.

Det Mila trodde var kveite i skiver, viste seg å være biter av buk – en av de aller billigste delene på fisken. I tillegg var fisken harsk.

Kjøkkensjef André Antonsen serverer årlig over tre tonn kveite på restauranten Solsiden i Oslo. Han blir sjokkert over den dårlige kvaliteten på fisken Tone Mila hadde fått:

– Dette er nesten katastrofe. Og til den høye prisen!

STOR FORSKJELL: Filet av fersk kveite er øverst, mens bukbitene Tone fikk er nederst til venstre. Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg

I tillegg til å lukte og smake harsk, kan Antonsen konstatere at buk-bitene består av mye fett, lite kjøtt og at kjøttet er gulaktig i fargen.

– Her har man ikke fått mye valuta for pengene. Kanskje noen har prøvd å tjene litt ekstra penger på å selge buk, legger han til.

Fiskebilen: - Varmt vær har skylden

Da Mila ønsket å heve kjøpet, var fiskebilen ikke å finne. Firmaet hadde ingen nettside eller kontaktinformasjon på boksen. Det tok sin tid, men til slutt fant hun firmanavnet på bankkontoutskriften sin.

Sammen med TV 2 hjelper deg fikk hun til slutt kontakt med firmaet som hadde solgt den dårlige fisken - Furnes AS.

Daglig leder i firmaet, Per Jørgen Anton Furnes Maaseide, mener at Tone selv burde ha forstått at hun kjøpte buk, siden det står på pakken, og at kveita var riktig priset. Han beklager imidlertid at fisken var harsk.

HARSK BUK: Tone Mila oppdaget ikke at hun hadde fått 6,5kg med buk før det var for sent. Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

– Kveite er jo en veldig feit fisk, og den kan fort bli skadet. Dette skjedde i sommer, og da var det veldig varmt, derfor antar jeg at kvaliteten har blitt dårlig på grunn av temperaturforskjellen, forklarer Maaseide.

Maaseide mener altså at temperaturforskjellene som oppstår i fiskebilen på sommerstid kan være grunnen til at kveita både luktet og smakte harsk.

– Men hvis dere er klar over at dette er et problem, burde dere ikke være litt forsiktige med å selge kveite midt på sommeren?

– Det kan du alltids spørre om. Det jeg kan beklage, det er at Tone ikke er fornøyd. Og når sånt skjer så returnerer vi pengene til kunden.

Tone Mila har nå fått refundert pengene for den dårlige kveita, men hun sier at hun kommer til å tenke seg ekstra godt om før hun handler fra en fiskebil neste gang.