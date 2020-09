Gratis behandling skal få nordmenn til å stumpe røyken

Det finnes fortsatt rundt 400 000 røykere i Norge. Nå håper norske helsemyndigheter at et nytt og gratis behandlingstilbud skal få enda flere nordmenn til å stumpe røyken for godt.

Trygve Kongshavn har jobbet som fastlege på Fjell legesenter i Drammen i over 30 år. Han har sett flere liv bli ødelagt som følge av kols og lungekreft. Sykdommer som ofte rammer storrøykere.

– Jeg har sett mange som kunne ha levd et lengre og bedre liv dersom de ikke hadde røyka, sier Kongshavn.

Denne uken startet et nytt pilotprosjekt i Vestre Viken der storrøykere får tilbud om gratis veiledning og behandling med nikotinlegemidler og reseptbelagte medisiner som Champix og Zyban.

– Jeg synes det er fint at det kommer noe nytt. Pasientene mine vet at det er dumt å røyke, men nå kan jeg tilby en gratis behandling som gjør at det blir enklere å slutte, sier Kongshavn.

STUMP RØYKEN: Trygve Kongshavn har jobbet som fastlege i over 30 år. Nå håper han at flere vil stumpe røyken ved hjelp av det nye behandlingstilbudet. Foto: Anders Stensås / TV 2

Gode resultater i Danmark

Prosjektet har tatt utgangspunkt i erfaringer fra Danmark. I 2014 etablerte danskene et røykesluttprosjekt der pasientene ble tilbudt gratis legemidler i kombinasjon med veiledning. Allerede etter seks måneder var halvparten av deltakerne røykfrie.

Det er svært gode tall, ifølge Helsedirektoratet.

– Vi vet at kombinasjonen av medisiner og veiledning er den beste metoden for å slutte å røyke. Det er mange som ønsker å stumpe røyken, men vi vet at det er veldig mange som ikke klarer det. Derfor ønsker vi å prøve ut denne modellen, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

GRATIS: Pasientene tilbys nikotinlegemidler og reseptbelagte medisiner som Champix og Zyban, helt gratis. Foto: Per Haugen/TV 2

Selv om tallet på røykere har gått ned de siste årene, så er det fortsatt 400 000 nordmenn som røyker daglig.

– Vi har estimert at 6000 nordmenn dør som følge røyking hvert år. Vi må først og fremst tenke på helsebelastningen for den enkelte, men det er også en belastning for samfunnsøkonomien, sier Granlund.

Høy prislapp

Prøveprosjektet skal ha en varighet på tre år. Etter prøveperioden skal FHI evaluere effekten av prosjektet, så blir det opp til politikerne å vurdere om tilbudet skal rulles ut til resten av landet.

SPENT: Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund håper det norske prosjektet blir like vellykket som det danske. Foto: Anders Stensås/TV 2

– Vi vet at røyking bidrar til dårlig helse og tapte leveår. Derfor håper vi at dette skal hjelpe enda flere med å slutte, sier Granlund.

Prosjektet har en prislapp på 6000 kroner per pasient. Kongshavn tror motivasjonen til å slutte blir større med gratis veiledning og legemidler.

– Jeg har nevnt det for en pasient og han var veldig positiv til prosjektet, nettopp fordi han ikke har råd til å betale for legemidlene, sier Kongshavn.