Hushovd med advarsel til spurterne: – Kan henge i en tynn tråd

For flere ryttere kan 18. etappe bli en kamp om å komme innenfor tidsfristen.

Torsdag blir en ny, tung dag for spurterne i Tour de France-feltet, som skal gjennom den siste fjelletappen av årets etapperitt.

– Det er en etappe som mange av spurterne og de som sliter i bakkene, frykter. Fjellene kommer tidlig og så er det opp og ned gjennom hele dagen. Har du en litt dårlig dag på en sånn type etappe, detter av i første fjell og ikke kommer tilbake, har du en lang dag. Tidsfristen kan henge i en tynn tråd, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Hushovd trekker frem Bryan Coquard og Caleb Ewan som ryttere som kan slite med å komme innenfor tidsfristen på torsdagens etappe. På 17. etappe måtte Jens Debusschere ofre seg for at Coquard skulle rekke fristen.

– I dag er første fjell viktig. Du må bare bite deg fast i fjellet. Detter du av, ikke gi opp, men prøv å komme tilbake. Kommer du over førstekategorifjellet og tilbake i fjellet, er du tilbake, sier Hushovd.

Kristoff biter seg fast

Alexander Kristoff er også blant som trolig får en kamp mot klokken.

– Men Kristoff har etter hvert fått mye erfaring, og han er flink til å bite seg fast i den nest siste gruppen. Det viktigste er ikke å sitte i den aller siste gruppen med ti eller færre ryttere. Da er det en farlig gruppe. Hovedgrupettoen, som er litt større, har lettere for å holde høyere tempo i de lettere partiene. Da pleier det som regel å gå, sier Hushovd.

Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, mener Kristoff må passe seg.

– Det er på ingen måte sikkert at han klarer det, sier Ørn.

– Du har mange dager akkumulert et underskudd. I går var en hard dag, og i dag er det enda verre. Muskulaturen trenger restitusjon, og kanskje har han ikke fått det han trenger. Det er fem kategoriserte stigninger, og den siste etappen presser alt ut av det. Går det et brudd som får en del minutter, begynner klokken å tikke for folk som er i Alexanders situasjon, sier han.

Kristoff og UAE Team Emirates har Tadej Pogacar på laget. Den unge sloveneren ligger på andreplass i sammendraget.

– Det er tre mil flatt før det første fjellet. Hvis Alex må bidra der og ligge i front om det går en stor gruppe med 30 mann, som kan være skummelt for sammendraget, kan han sitte med syre oppunder ørene inn i fjellet. Da blir det bakerst i feltet og en lang dag på setet, men normalt har Kristoff god erfaring, sier Hushovd.

Edvald: – Det må tråkkes

Edvald Boasson-Hagen ønsker å holde igjen på torsdagens etappe for å ha mest mulig krefter til 19. etappe, som er ventet til å være en mulighet for spurterne.

– Det er ganske tungt å sitte i grupettoen også. Det må tråkkes for å være innenfor tidsfristen. Det var bratt og tungt i går. Forhåpentligvis har jeg mer krefter igjen til i morgen, sier Boasson-Hagen til TV 2.

– På flatene kjører vi over 50 kilometer i timen, nærmere 60 kilometer i timen, mellom bakkene. Vi ligger på 350 watt oppover. Hvem som helst kan prøve det i en times tid og se om de klarer det, sier Boasson-Hagen.

På knallharde torsdagens etappe er det blant annet én utenforkategori- og to førstekategoristigninger. Den tidligere verdensmesteren forventer at tidsfristen ender på mellom 35 til 42 minutter.

– Jo saktere snittfarten er, jo lavere prosent av vinnertiden blir tidsfristen. Hvis det går veldig rolig og spurterne mener snittfarten er for lav, blir også tidsfristen lavere, så vil spurterne sette seg foran for å få mer tid på slutten, sier Hushovd.