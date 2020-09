Eks-modell anklager Donald Trump for seksuelt overgrep

– Han presset tungen sin ned i halsen min, og jeg dyttet ham unna. Da grep han meg hardere, og hendene hans tok meg på rumpa, brystene, ryggen, overalt, sier tidligere modell Amy Dorris i et intervju med The Guardian.

Hendelsen skal ifølge Dorris ha skjedd utenfor et toalett i Trumps VIP-boks under tennisturneringen US Open i 1997.

Trump har gjennom sine advokater avvist anklagene på det sterkeste. Presidenten nekter for å ha trakassert, misbrukt eller oppført seg dårlig overfor Dorris.

– Kom ikke unna

Den tidligere modellen var 24 år gammel da den angivelige hendelsen skal ha funnet sted.

– Jeg var i hans grep, jeg kom ikke unna. Jeg vet ikke hva du kaller det når noen stikker tungen ned i halsen på noen, men jeg dyttet den ut med tennene. Jeg tror jeg kanskje skadet tungen hans, forteller Dorris.

The Guardian skriver at Dorris har lagt fram billetter til US Open som bevis på at hun deltok på turneringen. Hun har også lagt fram seks bilder som viser henne sammen med Trump over flere dager i New York.

Den angivelige hendelsen med Trump skal hun ha fortalt til en venn i New York og moren sin rett etter at det skjedde, samt en terapaut og andre venner hun har sagt det til i årene etter. The Guardian skriver at alle disse opplyser om de samme detaljene som Dorris i intervjuet med avisen.

En rekke anklager

Det er ikke første gang den amerikanske presidenten blir anklaget for overgrep, samt seksuell trakassering.

I forbindelse med metoo har minst 19 kvinner stått frem og anklaget Trump for trakassering og overgrep, skrev The Atlantic i 2017.

Etter metoo har også kvinner anklaget presidenten.

I januar i år ble han anklaget for å ha voldtatt journalisten E. Jean Carroll på 1990-tallet.

I lekkede videoer og lydopptak som tidligere har vært publisert, har han også snakket nedlatende om flere kvinner.

– Kan gjøre hva du vil

I en mye omtalt video fra 2005 snakket forretningsmannen om kvinner, sex og store pupper sammen med programleder Billy Bush. Han sa blant annet at Når du er kjendis, kan du gjøre hva du vil med dem.

– Du kan gjøre hva du vil. Hva som helst. Ta dem i skrittet (Grab them by the pussy).

Videoen ble publisert av Washington Post i 2016, og i ettertid erkjente han å ha sagt det og beklaget.