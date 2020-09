Serbia-kampen får grønt lys

Storkampen skal spilles 8. oktober. Det bekrefter Kultur- og likestillingsminister Abid Raja på en pressekonferanse torsdag.

– Vi åpnet opp for Østerrike-Norge-kampen basert på protokollen fra UEFA og de tilleggskravene som vi har stilt. Den klarte de å følge, og basert på de erfaringene og at idretten er veldig opptatt av at vi kommer med raske svar når det gjelder de internasjonale fotballkampene, så er det en glede for oss å meddele at vi kan imøtekomme idretten på det, sier Raja.

– Det vil være mulig å gjennomføre landskamper, både kvinner og menn, og både i Norge og i utlandet, fortsetter han.

Raja informerte også at det vil være mulig å gjennomføre klubbkamper i Norge og i utlandet. Men det vil stilles krav til et strengt regime, slik det var under Norge-Østerrike. Selv lag fra røde land vil det være mulig å spille mot.

– Vi opplever at dette er det et sterkt engasjement for, og derfor gjør vi dette unntaket. Folkehelseinstituttet har gått igjennom kravene fra UEFA og tilleggskravene som vi har stilt i Norge, og har kommet frem til at dette er smittevernfaglig forsvarlig, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han påpeker at Helsedirektoratet ikke har anbefalt dette unntaket.

– De mener at ved hensyn til likebehandling bør man ikke gi denne type unntak, men regjeringen har valgt å legge vekt på at dette er mulig å gjennomføre på en smittevernforsvarlig måte for dette begrensede antall kamper det er snakk om, forklarer Høie.

– Det er nok mange som er glade for denne avgjørelsen, men det er krevende å gjøre denne typen unntak. Men vi mener dette har vært riktig i denne sammenhengen, sier Høie til TV 2.

Serbia-kampen skulle opprinnelig vært spilt 26. mars, men den ble utsatt på grunn av pandemisituasjonen.

Protokollen til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) er svært streng med tanke på å begrense virussmitte. Dette fikk Norges Fotballforbund (NFF) testet ut i hjemmekampen mot Østerrike (1-2-tap) tidligere i september.

Dersom Norge slår Serbia, venter en «finale» mot enten Israel eller Skottland. Den skal etter planen spilles i Oslo 12. november. Norge har ikke vært med i et seniorsluttspill i herrefotball siden EM i 2000.

EM-sluttspillet ble utsatt fra sist sommer til neste år. Det skal spilles i perioden 11. juni-11. juli 2021 fordelt i tolv forskjellige byer rundt om i Europa.

Dersom Norge kvalifiserer seg venter kamper mot Tsjekkia og Kroatia i Glasgow og England i London.