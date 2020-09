Nina planla å ta sitt eget liv. Sønnen Mats visste om det

6. november 2018 velger 57 år gamle Nina Lill Jensen å ta sitt eget liv hjemme i leiligheten sin på Tonsenhagen i Oslo. Hun etterlater seg sitt eneste barn, sønnen Mats, som på det tidspunktet jobber som sykepleier i København.

Mats er ikke overrasket når han får overlevert dødsbudskapet. Dette hadde de nemlig pratet mye om – for Nina hadde slitt med selvmordstanker i store deler av sitt voksne liv.

Holder sykdommen skjult

30-åringen delte først sin historie i VG+. Til God morgen Norge forteller han om en mor som gjorde alt i sin makt for å fremme sønnen sin – selv om hun selv var svært syk.

– Mamma ville bare at jeg skulle ha det godt. Det var ingen standard jeg skulle innfri: Jeg kunne velge akkurat hva jeg ville bli. Samtidig prøvde hun å skjule sin egen psykiske sykdom, og jeg så at hun samlet all energi hun hadde for å fremstå så normal som mulig når jeg var på besøk, forteller Mats.

TOSPANN PÅ TONSENHAGEN: Fra Mats er baby er det stort og sett han og mamma Nina mot verden. Jo sykere Nina blir, jo mer holder hun seg hjemme i Mats' barndomshjem på Tonsenhagen i Oslo. Foto: Privat

Mor og sønn får et ekstra tett bånd gjennom Mats’ oppvekst. Foreldrene skiller seg mens Mats er baby, og han har ingen søsken. Leiligheten på Tonsenhagen blir Mats og Ninas base – spesielt for sistnevnte, som blir diagnostisert med sosial angst og depresjon.

Hun slutter i jobben som fengselssekretær. Det blir stadig vanskeligere for henne å gå på butikken eller å få venner på besøk.

Sønnen Mats får som liten gutt vite at moren ikke er helt frisk, men blir ikke fortalt at det er alvorlige psykiske problemer det dreier seg om.

Han er bare seks år når moren blir innlagt på Gaustad psykiatrisk sykehus etter å ha forsøkt å ta livet sitt. Dette får han vite etter hvert som han blir eldre – og mer bevisst på at hans mor ikke er som de andres.

JULEGLEDE: Når Mats tenker tilbake, er det mye han kunne gitt for å få oppleve en siste julemiddag sammen med moren hjemme på Tonsenhagen. Julefeiringene deres er noe av det han har satt mest pris. Foto: Privat

Hun er hjemmeværende mens andre mødre jobber, og hun er for syk til å foreta kinoturer, restaurantbesøk og feiringer – aktiviteter som Mats ser er ganske normale for kompiser å oppleve med mødrene sine.



Når han er tenåring, får han behov for å lære å kjenne den siden av moren hans som han har ant konturene av, men ikke klart å sette fingeren på.



Han begynner å stille Nina spørsmål som får henne til å åpne seg opp om hvordan hun egentlig har det.

– Da kommer det frem at hun ikke vil leve mer. Det kom som et sjokk, samtidig som jeg jo hadde luktet lunta tidligere.

Trygler sønnen om å la henne få dø

30-åringen forteller om spørsmålene som svirret rundt i hodet etter morens avsløring:

– Det er jo helt grusomt å få vite at din egen mor ikke ønsker å leve. Jeg tenkte: «Er det på grunn av meg? Liker hun meg ikke lenger»? Det ble mange spørsmål.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent) eller chatte-tjenesten Sidetmedord.no.

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent) eller chatte-tjenesten soschat.no.

Kors på Halsen sin chattetjeneste.

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord kan henvendes på e-postadressen post@leve.no. Telefon: 22 36 17 00 (hverdager 9-15).

– Når du vet at mamma sliter med å leve – at hun ikke ønsker det, men at hun gjør det for din skyld. Hva gjorde det med forholdet deres?

– Det var mye gråting, høylydt snakk og krangling. Jeg syntes det var helt jævlig at hun ikke ville mer, og at hun ba meg la henne slippe. Da reagerte jeg med å si: «Hvordan kan du sette meg i den posisjonen at jeg må si at det er greit?». Jeg kunne jo ikke det. «Jeg har krav på moren min», tenkte jeg.

Men tiden går, og Nina blir ikke noe friskere hjemme i leiligheten. Det blir mange og lange samtaler mellom mor og sønn når Nina har det tøft. Ønsket om å dø blir noe hun slutter å legge skjul på, og etter hvert må Mats sette opp en mental blokkering for å beskytte seg.

Tankene begynner å gå mot sykepleierstudier og København. En ny begynnelse. Han uroer seg for at moren skal være hjemme alene på Tonsenhagen når hun er så syk, men vet at hun ikke ønsker å stå i veien for hans drømmer. Han velger å flytte til Danmark sommeren 2014.

Der lever han så bekymringsfritt som han overhodet kan, mens Nina blir sykere og sykere hjemme i Oslo. Telefonsamtalene mellom mor og sønn er av den dystre sorten, og Nina spør gjentatte ganger om å få grønt lys til å slippe å leve. Hun har gitt opp, og ønsker ikke hjelp fra det offentlige. Den ressursen unner hun heller andre – fortrinnsvis unge – som sliter, men som har et oppriktig ønske om å leve.

«Jeg gir deg grønt lys, mamma»

Mats innser at han er det eneste som gjør at moren klamrer seg fast til livet. Han har tenkt tidligere at han ønsker henne der den dagen han gifter seg eller får barn. Men hvordan kan han kreve det av henne når hennes høyeste ønske er å slippe å leve?

Han bestemmer seg for å dra hjem til Oslo midtveis i studiene. Han har et viktig budskap som han vil gi mamma ansikt til ansikt.

– Jeg satte meg ned på gulvet foran hennes faste plass i stua og sa: «Jeg gir deg grønt lys, mamma», mens jeg gråter. Hun begynner å gråte selv og sier at dette må være tøft for meg. Men at dette er noe hun har lengtet etter å høre.

KJÆRLIGHET: Ett av de få bildene Mats fikk moren til å være med på i voksen alder. Mor og sønn hadde mange tøffe samtaler mot slutten av Ninas liv. Men først og fremst fikk de delt hvor glade de var i hverandre. Foto: Privat

I tiden etterpå har Mats og Nina flere samtaler der Mats ber om å bli informert så mye som mulig om hva moren tenker, hvordan hun har det og hva hun planlegger å gjøre for å avslutte livet sitt. Men det blir også mange fine meldinger om kjærligheten de har til hverandre.

Når Nina dør en tirsdag i november 2018, har ikke Mats noen ubesvarte spørsmål om hvordan eller hvorfor. Det er han takknemlig for i dag.

– Vi snakket bestandig så åpent om alt mulig. I dag sitter jeg og vet hvor utrolig glad vi var i hverandre. Det er det jeg trenger. Man kan jo aldri bli helt forberedt på noe sånt som dette, men jeg finner trøst i at det var dette hun ville – og at hun ikke lider mer, sier Mats.

Ønsker åpenhet rundt selvmord

Mor og sønns nærmeste familie har samtykket til at Ninas historie blir fortalt. De er opptatt av åpenhet. Derfor velger de, når de setter inn dødsannonse i avisa, å skrive at Nina tok sitt eget liv.

«VALGTE Å FORLATE OSS»: Mats var svært opptatt av at dødsannonsen skulle være ærlig om hvordan moren hadde gått bort. Det var heldigvis Ninas nærmeste familie med på. Foto: Aftenposten (faksimile)

Mats legger i tillegg ut et Facebook-innlegg hvor han informerer om at moren har valgt å få fred etter mange års psykisk og fysisk smerte.

– Når du savner mammaen din, hvilke tanker og minner er det som kommer til deg da?

– Jeg tenker på hvordan hun klarte å få leiligheten – barndomshjemmet mitt – til å være det tryggeste stedet. Der ble det ikke stilt noen spørsmål ved hvem jeg var eller valgene jeg tok.



– Og den varmen hun kunne skape … mens hun samtidig var så nede i dypet og mørket av angsten og depresjonen sin. Det er så stort at et menneske kan klare det. Det er bare kjærlighet jeg sitter igjen med, sier Mats.