Ødegaard hylles av Real Sociedad-stjerne: – En skam at han ikke får publikums hyllest her

Mikel Merino er en av Real Sociedads største stjerner. I lag med Martin Ødegaard var han store deler av fjorårssesongen en nøkkelbrikke som sørget for at Real Sociedad til slutt endte opp med en billett til Europa.

Men nå er suksessduoen skilt: Selv om planen i utgangspunktet var at Martin Ødegaard skulle tilbringe to sesonger hos Real Sociedad, valgte Real Madrid i sommer å hente nordmannen tilbake til den spanske hovedstaden.

Det falt Mikel Merino tungt for brystet. Da ryktene begynte å svirre om Ødegaards retur til Madrid, tok han saken i egne hender og sendte avgårde en vennskapelig «trussel».

Mikel Merino og Martin Ødegaard. Foto: Alvaro Barrientos

– Jeg sendte han noen meldinger før han bestemte seg for framtiden. Jeg sa til han at jo mer tid han tilbringer med meg, jo bedre er det for ham. For hvis ikke, kommer jeg til å sparke han så hardt at han ikke vil kunne spille fotball igjen, forteller Mikel Merino til TV 2.

Det er ingen tvil om at «trusselen» var vennskapelig. Merino og Ødegaard utviklet et godt forhold, og var garderobe-naboer i Real Sociedad.

Lørdag kan Merino få sjansen til å gjøre alvor av trusselen sin – dersom Martin Ødegaard blir funnet plass til i Real Madrids tropp som skal sesongåpne mot nettopp Real Sociedad.

– En skam at han ikke kan få publikums hyllest

Foreløpig er det tvilsomt om Ødegaard er friskmeldt til oppgjøret. Lysluggen har slitt med både et vondt kne og litt sykdom i sesongoppkjøringen, og spørsmålet er om Real Madrid føler at han er klar for å bidra allerede nå.

Mikel Merino håper i alle fall at han får sjansen. Og han er overbevist om at Ødegaard vil bli tatt imot med åpne armer i San Sebastian.

– Jeg tenker at det er en skam at fansen ikke får være tilstede på en slik kamp fordi Martin ville fått en fantastisk velkomst. Han er en virkelig bra fyr, alle elsket han er. Ikke bare lagkameratene og støtteapperatet. Alle visste at han var en bra fyr. Så hvis han kommer tilbake hit, vil det være fantastisk. Han skal få en stor klem av meg, sier Merino.

Han legger likevel ikke skjul på at han er litt overrasket over at han ikke fortsatt er lagkamerat med nordmannen.

– Jeg skal ikke lyve til deg: Jeg er litt overrasket. Og litt skuffet. Fordi Martin var en viktig brikke for laget. I tillegg hadde vi en god relasjon både på og utenfor banen, det å spille med ham var veldig enkelt. Så jeg trodde at han skulle bli her ett år til, men samtidig må Martin velge sin egen framtid. Jeg tror han vil gjøre det bra der. Han vil få fantastiske spillere rundt seg og det vil passe han bra, mener Merino.

24-åringen har selv prøvd seg i både Borussia Dortmund og Newcastle, men er nå tilbake i Real Sociedad der han i sommer skrev ny langtidskontrakt.

– Tror du Ødegaard blir en suksess i Real Madrid?

– Jeg tror det. Du kan ikke si ting hundre prosent sikkert i fotball, fordi fotball er en kompleks ting. Men han er hardtarbeidende og han har ferdighetene. Men så kommer det an på sjansene han får, hvordan han spiller i lag med lagkameratene og slike ting. Men jeg tenker at han har alt som skal til, sier Merino.

Tror Ødegaard-erstatter vil løfte laget

Mens Real Madrids første kamp for sesongen går av stabelen denne helga, åpnet Real Sociedad med uavgjort mot Valladolid allerede forrige helg.

Det var uten Ødegaard-erstatter David Silva i troppen.

Selv om Martin Ødegaard hadde en stor stjerne i Real Sociedad, er forventningene enorme til den tidligere Manchester City-stjernen før returen til Spania.

– Jeg tror han vil få enorm innflytelse for oss. Han har stor erfaring etter å ha spilt på toppnivå i så mange år. Spesielt siden vi er et såpass ungt lagt tror jeg han blir viktig. Ikke minst spiller han i en viktig posisjon for oss, den Martin hadde da han var her, sier Merino.

– Ingen dårlig erstatter for Martin?

– Nei, det var trist i starten at Martin skulle forlate oss, men når Real Sociedad får tak i en spiller som David Silva etter alt han har gjort, så vet du at ting vil ordne seg, sier Merino.

Til tross for at «La Real» - som laget kalles - løftet seg på tampen av sesongen og berget Europaliga-billetten, var den siste tredjedelen av sesongen svært skuffende. På en tabell etter Korona-pausen ville Real Sociedad endt på 15. plass.

Likevel: Mikel Merino mener Real Sociedad-fansen har mer i vente i år.

– Det var vanskelig for oss etter korona-pausen. Jeg tror vi har et lag med spillere som trenger støtte fra tribunen og aggressiviteten det gir. Men jeg føler at vi tilpasset oss den delen av fotballen etter hvert, og avslutningen på sesongen var god. De siste fem kampene gjorde at vi nådde målene våre. Jeg føler vi har utviklet oss til å bli et bedre lag enn i fjor og har mål om å komme oss med i Europa igjen, sier han.

Første utfordring er altså Real Madrid og kanskje Martin Ødegaard på hjemmebane søndag.

– Det er slike kamper du lever for som fotballspiller. Når du spiller mot store klubber, så blir nivået bedre fordi du får motivasjon av å spille mot de beste spillerne i verden. Og her hjemme på Anoeta frykter vi ingen, selv om vi svært gjerne skulle hatt hjemmefansen bak oss, sier Mikel Merino.