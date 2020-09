Demonstranter stanset dynamitt-ferge – 11 personer innbrakt av politiet

Like før klokken 11 torsdag formiddag meldte politiet i Møre og Romsdal om en hendelse på fergekaia på Skjeltene.

«Passasjerer på fergesambandet Skjeltene, Lepsøy og Haramsøy hindret lovlig ferdsel. Etter anmodning fra kapteinen om bord har politiet innbrakt 11 personer. Disse etterkom ikke pålegg gitt av politiet», skrev politiet på Twitter.

– Det var flere demonstranter som hadde gått om bord i en ferge i forbindelse med at ferga skulle frakte dynamitt til Haramsøy. Det var restriksjoner på antall personer som kunne være om bord for at dynamitt-transporten kunne gå, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad til TV 2.

På Haramsøya bygges Haram Vindkraftverk, hvor det er planlagt åtte vindturbiner. Det har vært flere demonstrasjoner og protester i forbindelse med byggingen av vindkraftverket.

– Fergen kunne ikke legge fra kai på grunn av for mange passasjerer, og derfor ba kapteinen om bord om bistand fra politiet. Vår innsatsleder var i kontakt med demonstrantene, og de fikk en frist til å forlate ferga, sier Ferstad.

Noen av demonstrantene valgte å følge politiets pålegg, mens 11 personer ble værende på ferga.

– Disse ble innbrakt og vil bli anmeldt for ikke å følge politiets pålegg, sier operasjonslederen.

Politiet har ved flere anledninger måttet gripe inn når demonstranter har forsøkt å stanse arbeidet med å bygge vindkraftverket. Senest på tirsdag ble det holdt en demonstrasjon hvor formålet var å hindre kjøring opp til Haramsøyfjellet, hvor turbinene skal bygges.

– Da var det tre personer som ikke etterkom politiets pålegg, og som ble innbrakt og avhørt, sier Ferstad.