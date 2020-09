Flere tilskuere bør slippes inn på stadion

På fredag sparkes Bundesliga 2020/2021 i gang. Etter en sommer med tomme tribuner ønskes supporterne nå velkommen tilbake på stadion.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Det er selvsagt ikke snakk om fulle tribuner og total frislipp. Men der man i Norge har en maksgrense på 200 tilskuere uavhengig av størrelse på stadion, har man i Tyskland valgt en ordning som tar hensyn til den totale kapasiteten på arenaene.

I utgangspunktet tillater man nå 20 prosent av den totale publikumskapasiteten på stadion. Alle klubbene har laget et eget smittevernopplegg som har måttet bli godkjent av de lokale helsemyndighetene. Tilskuerne må selvsagt legge igjen kontaktinfo som vil gjøre eventuell smittesporing enklere. Om smitteraten i byen kampen spilles i er for høy, må akkurat den kampen spilles uten tilskuere.

Dette er et system som både tar smittevern på alvor og er fleksibelt nok til å kunne tilpasses lokale utbrudd uten at det går utover kamper i helt andre deler av landet. Tyskland har i skrivende stund høyere smittespredning enn Norge.

Det er umulig å begripe hvorfor man ikke kan få på plass en lignende ordning i norsk fotball.

Det gir i dag absolutt null mening at man tviholder på en generell maksgrense på 200 tilskuere, helt uavhengig av total kapasitet eller stadionfasiliteter.

I de tidlige fasene av pandemien var det forståelig at man var nødt til å lage generelle regler. Det hastet med å få på plass tiltak for å hindre smittespredning, og man hadde ikke tid til å finne pragmatiske ordninger tilpasset ulike lokale forhold.

Nå har vi kommer dit at pandemi og smittevern er den nye normalen. Vi er sannsynligvis nødt til å leve med diverse smitteverntiltak frem til vi har en vaksine. Derfor må det nå også være rom for å lage regelverk som er mer fleksible og bedre tilpasset lokale forhold.

Smittevernmessig er det få steder i Oslo jeg ville vært tryggere nå om dagen enn som tilskuer nummer 201 på Intility Arena. Selv på t-banen på vei ut i Østmarka ville jeg fort møtt minst like mange mennesker som på stadion.

Gjennom hele pandemien har vi blitt bedt om å være med på dugnaden mot korona. Alle må bidra, også fotballklubbene og supporterne. Men folks vilje til å være med på smitteverndugnaden synker hvis reglene strider mot all sunn fornuft.

Odds daglige leder Einar Håndlykken oppsummerte situasjonen godt i går:

– Det føles veldig meningsløst. Vi ønsker jo å bidra til å holde smittetallene nede, men når du ser fulle busser, fulle t-baner og fulle kjøpesentre...

Norske fotballklubber trygler om å få lov til å slippe inn flere på kamp. De frykter store økonomiske problemer på grunn av pandemien. En økning av antall tilskuere kan bidra til å gjøre de røde tallene litt mindre blodrøde.

Fotballklubbene sier selv at de er i stand til å håndtere flere tilskuere. Så langt har fotballen vist at man tar smittevern på alvor. Det er ingen grunn til at man ikke nå kan teste ut et regelverk etter den tyske modellen.

Et regelverk som tar høyde for kapasitet på stadion, fasiliteter, transportmuligheter til og fra stadion, og smitteverntiltak som godkjennes av lokale helsemyndigheter kan sikre at flere tilskuere får se fotball på stadion i trygge rammer.

I tillegg bør man som i Tyskland ha et regelverk som åpner for at lokale utbrudd kan påvirke enkeltkamper. Slik situasjonen er i Norge nå, er det ikke nødvendigvis rettferdig at alle behandles likt hele tiden.

Det kan hende at kamper i Bergen akkurat nå bør spilles med kun 200 tilskuere, mens kamper i Trondheim kan spilles med 2000. I Bodø er det kun registrert to nye smittetilfeller de siste fjorten dagene. Det burde være et godt utgangspunkt for å la litt flere bodøværinger få lov til å heie frem heltene sine mot seriegull neste hjemmekamp.

Argumentet mot en gradvis gjenåpning av norske tribuner handler stort sett om kioskkø og dokø.

Jeg vil tippe at de fleste fotballklubber vil være mer enn villige til å stenge kiosken hvis det er det som skal til for å kunne ønske litt flere tilskuere velkommen tilbake.

Og når det gjelder toalettfasiliteter kan vi igjen ta Intility som et eksempel. Vålerengas storstue har 104 toalettbåser, 143 urinaler og 8 handicaptoalett. Totalt sett kan altså 255 stykk gå på do samtidig. Man kan med andre ord slippe inn en god del flere før det er stor fare for dokøkaos.