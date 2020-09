Kjøpte hyttetun med ti bygninger – på impuls

Hyttemarkedet koker og rekordmange opplyser at de har planer om å kjøpe hytte. Øystein (58) kjøpte nylig et helt hyttetun, med ti bygninger – på impuls.

SLO TIL: Øystein Nøkland (58) hadde ikke planer om å kjøpe ny hytte i sommer, men endte opp med et sjarmerende hyttetun med ti bygninger. Foto: Privat

Meglere beskriver etterspørselen etter hytter som ellevill.

Da landet stengte ned i midten av mars, trodde hyttemeglerne de måtte legge inn årene.

Men etter en måned stillestans eksploderte markedet, og etter det har det aldri roet seg igjen.

– Det har vært en helt vill sommer. Vi har aldri før hatt så stor pågang og solgt så mange hytter, og det ser heller ikke ut til å roe seg utover høsten, sier hyttemegler Martin Slåttholm Sønsteli på DNBs Lillehammer-kontor.

Dette samsvarer også med Prognosesenterets ferske undersøkelse, som viser at over 170.000 husholdninger sier at de har planer om å kjøpe hytte.

Eksplosiv vekst

– Dette er ny rekord! Og det viser at den eksplosive prisveksten også kan fortsette utover høsten, sier partner i Prognosesenteret Bjørn-Erik Øye.

Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret tror hyttebonanzaen vil fortsette utover høsten. Foto: Prognosesenteret

To ganger i året utfører Prognosesenteret en spørreundersøkelse om husholdningenes planer for hyttekjøp.

I februar svarte 100.000 husholdninger at de planla å kjøpe hytte i Norge i løpet av tre år. I den ferske utgaven svarer 173.000 det samme.

Øye mener at sommerens høytrykk i hyttemarkedet nå ser ut til å skyte ytterligere fart.

– Nye planleggingstall slår alle tidligere rekorder og vil antagelig bidra til å løfte etterspørselen til nye rekordnivåer, sier Øye.

Helfrelst

En av de mange som slo til og kjøpte hytte i sommer er Øystein Nøkland (58). Han og kona Anita har eid hytte på Hafjell Panorama i 18 år og hadde ikke drømt om å skaffe seg noe annet.

Men da Øystein i august dumpet over annonsen for hyttetunet på andre siden av Gudbrandsdalen, var han fullstendig solgt.

– Jeg og ene dattera var oppe på hytta for å beise, da jeg oppdaget hyttetunet som var til salgs. Dattera er, som resten av familien, veldig glad i hytta vi har – så hun nektet å bli med på visning. Men da hun etter hvert ble med, ble hun helfrelst hun også, sier Nøkland og ler.

FJELLFOLK: Øystein og kona Anita, her med døtrene Elida og Mathilde, er alle glad i fjellet og gleder seg til å ta i bruk sin nye hytte. Foto: Privat

58-åringen ser at hyttebehovet deres har endret seg siden de kjøpte hytta på Hafjell for 18 år siden.

– Den gangen var ungene gira på alpint, mens nå tenker vi mer langsiktig og ønsker et samlingspunkt hvor vi kan samle alle de tre voksne barna og etter hvert barnebarna, sier han.

Nå klarer familien nesten ikke å vente til overtagelsen 1. oktober.

– Hyttetunet er så sjarmerende, det er nesten som en Maihaugen i miniatyr. Selv om vi absolutt ikke hadde planer om å kjøpe noe nytt, gleder vi oss enormt til å ta det i bruk, sier Nøkland.

Rekordsalg

DNB Eiendom har totalt hatt 25 prosent økning på salg av hytter denne sommeren, sammenlignet med samme tid i fjor.

– Hyttemeglerne våre har hatt rekordsalg i sommer, sier segmentsjef Tone Cecilie Krange for hytter i DNB.

REKORD: Segmentsjef Tone Cecilie Krange for hytter i DNB kan melde om rekordsalg av hytter i sommer. . Foto: DNB

Hun ser også at hyttefolket har brukt hyttene sine i hele sommer og flere har også valgt å jobbe fra fritidsboligene – for rett og slett for å få en adspredelse fra kjøkkenbordet på hjemmekontoret.

Hett marked

Og selv om det har vært en ellevill salgssommer, er hyttemegler Sønsteli på Lillehammer mer enn klar for en hektisk høst.

– Når det var så stor pågang i sommer, var jeg redd for at vi brukte opp kruttet da. Men markedet er fortsatt hett, så det ser ut til at vi får nok å gjøre utover høsten også, sier hyttemegleren.

HEKTISK HØST: Hyttemegler Martin Slåttholm Sønsteli har tro på at det blir en hektisk salgshøst. Foto: DNB

DNBs kontor på Lillehammer har hittil i år solgt hytter for 300 millioner, mot rundt 240 millioner på samme tid i fjor.

De observerer at hyttekjøperne er i alle aldersgrupper og samfunnslag. Men noe har vært annerledes med korona-kjøperen.

– Den typiske hyttekjøperen under koronaen har ikke fullt så mye penger som den vanlige hyttekjøperen. Koronakjøperen er de som vanligvis har brukt pengene sine på chartertur, men som nå har rettet blikket mot eget land og kjøper hytte, sier daglig leder Ingrid Bungum i DNB Eiendom Lillehammer.

«Lars Monsen-syndromet»

Meglerne ser at den økende interessen for hytter skyldes flere forhold.

Koronapandemien har både tvunget oss til å gjøre det mer fristende å feriere innenlands, samt at den rekordlave renten også har en medvirkende årsak til at flere tør å realisere et hyttekjøp.

Et annet viktig moment er at toppturer, fjellvandring og en mer aktiv livsstil er i vinden som aldri før.

– Det vi også ser som har bidratt til eksplosiv vekst er miljøhensynet: det er ikke lenger så kult å fly verden rundt for å sole seg. Og så må vi ikke glemme Lars Monsen-syndromet som så mange har pådratt seg her til lands, sier Øye i Prognosesenteret.

300 MILLIONER: Daglig leder Ingrid Bungum i DNB Eiendom Lillehammer sier at deres meglere har solgt hytter for 300 millioner hittil i år. Foto: DNB

Om du har planer om å selge hytte nå i høst, er meglernes oppfordring klar:

- Ri på bølgen av kjøpeklare nordmenn etter norgesferien. Mange flere enn vanlig, som før brukte feriepengene på sydentur og storbyweekend, søker nå etter hytte i eget land, sier Bungum.