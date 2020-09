Alexa (20) fant sin biologiske mor i TV 2-program: – Som å kalle en tilfeldig dame din egen mamma

Alexa Maria Valentina Rogdo Melheim var om lag to år gammel da hun ble adoptert fra Guatemala til en liten gård i Nordfjordeid i Vestland fylke.

20-åringen har søkt informasjon som kan tette hullet i tilværelsen. Alexa kom ofte gråtende hjem fra barneskolen fordi de andre barna i bygda mente hun ikke hørte hjemme der.

– Da jeg var liten fikk jeg alltid spørsmål om hvor jeg egentlig var fra, hvem som egentlig var moren min og hvem som egentlig var broren min (...) Utallige netter fikk jeg ikke sove. Jeg kom gråtende hjem fra skolen fordi jeg var mørkere enn alle de andre, sier hun i TV 2-programmet Sporløs.

I Alexas gamle dokumenter fra barnehjemmet er det oppgitt at hun bodde hos en tredjepart, altså en fostermor, etter at hun ble gitt vekk. Alexas biologiske mor er født i Honduras, men flyktet ulovlig til Guatemala da hun var tenåring.

– Hvis jeg får svar på de spørsmålene jeg lurer på, så skal jeg ikke kreve så mye mer enn det. Det er rett og slett det viktigste, sier hun.

Sammen med TV 2-programmet Sporløs dro Alexa høsten 2019 tilbake til hjemlandet for å finne sin biologiske mor – og for å tette hullene.

Gledestårer

23 timer etter avreise ankommer de Guatemala City, landets hovedstad.

Den første nedturen får Alexa allerede på flyplassen. David Nostas, Sporløs' lokale tolk, sier at morens navn ikke finnes i noen av landets registre.

Likevel har han klart å spore opp navnet til Alexas fostermor i det lille bygdesamfunnet Cayuga, seks timer unna Guatemala City.

Fostermoren kan fortelle at hun så på det lille barnet som sitt eget i ni måneder, frem til Alexa ble syk. Hun forklarer at hun tok med barnet til sykehuset, men da det ble kjent at Alexa ikke var hennes baby, fikk fostermoren aldri barnet tilbake igjen.

– Jeg kjenner veldig glede. Det er den personen som har gitt meg det første og grunnleggende jeg trengte.

– Det er takknemlighet over at hun ikke fikk betalt. Hun fikk ingen ting. men hun gjorde det likevel fordi hun følte morsinstinkt og hadde virkelig lyst til å hjelpe meg. Det var en bra start på livet, sier Alexa etter det rørende møtet.

– Mørkt og dystert

Fostermoren forteller at Alexas biologiske mor jobbet på en bar ved navn El Paso. Dette blir den neste ledetråden.

Guatemala City er inndelt i 22 soner. Baren de nå skal besøke, ligger i sone 12. Dette er en av det farligste områdene i hele byen, og ofte tør ikke en gang politiet å bevege seg i sonen.

De får lov til å gå inn på baren, men uten kameraene. Innenfor dørene får de vite at alle som jobbet der aldri brukte sine egne navn. Ingen vet derfor hvem Alexas biologiske mor egentlig var.

– Det virket mørkt og dystert. Jeg kjente det med en gang vi kom inn, at det ikke var helt greit. Jeg tenkte jo på det at hun faktisk hadde stått på den scenen og solgt seg selv for å overleve. Det er ikke bare ekkelt, men også trist, sier Alexa i programmet.

Flyr til nytt land

Uten noen flere ledetråder i Guatemala, bestemmer de seg for å fly til Honduras – nabolandet som moren ble født i.

Tegucigalpa, Honduras hovedstad, er en av byene i verden med flest mord. Likevel har politiet i den travle hovedstaden tid til å hjelpe. De vil eskortere dem i politibil til en større stasjon som kan sitte på mer informasjon.

Navnet på Alexas biologiske mor finnes i politiets database, sammen med navnet på byen El Progreso – som ligger om lag seks timer fra Tegucigalpa.

FAMILIE: Alexa sammen med sin biologiske familie.

Møter moren

I byens rådhus søker de om hjelp. De finner ut at moren ved siste valg stemte i et nabolag kalt Monte Fresco.

Og det er her Alexa møter sin biologiske mor og tre yngre søsken for første gang.

– Det var sterkt å møte henne, selvfølgelig. Hun husket meg og hadde lyst til å møte meg. Akkurat det var veldig sterkt, og jeg ble veldig overrasket. Jeg har jo alltid tenkt at hun ikke ville det, sier Alexa etter møtet.

– Jeg har fått vite hvorfor jeg ser ut som jeg gjør. Det har vært det store. Jeg har fått det kommentert siden jeg gikk i første klasse og til den dag i dag.

Det er snart ett år siden Alexas tur til Honduras og Guatemala. Da TV 2 intervjuet 19-åringen tidligere i høst, sa hun at det var større å møte fostermoren enn sin biologiske mor.

