Bekreftet: Thiago klar for Liverpool

Thiago Alcantara (29) har signert for Liverpool og bringer verdensklasse til et lag som skal forsvare Premier League-tittelen og gjenerobre den europeiske fotballtronen.

Spanjolen har signert en langtidskontrakt med Liverpool og fått tildelt draktummer seks, melder Liverpool.

– Jeg har ventet på dette øyeblikket lenge og jeg er veldig glad for å være her, sier Thiago til Liverpools hjemmeside.

– Ettersom årene går prøver man å vinne så mye som mulig, og når du vinner, ønsker du å vinne mer. Denne klubben beskriver hvem jeg er, en som ønsker å nå alle målene mine og vinne så mange trofeer som mulig, fortsetter han.

– Klubben har også den familiefølelsen som jeg trenger. Spillere trenger et nært forhold i klubben og jeg tror jeg vil få det og ha den familiefølelsen i denne klubben, også, fortsetter han.

– Jeg kommer til å spille med hjertet og gi alt jeg har på banen for mine lagkamerater, klubben og fansen, avslutter han.

Klopps beundring

Sagaen rundt Thiago har pågått i noen måneder. Helt siden den 29-årige midtbanespilleren valgte å takke nei til en kontraktsforlengelse i Bayern München i mai har ryktene om Liverpool svirret. Bayern har holdt fast på at de ønsket seg 30 millioner euro (om lag 320 millioner kroner) for Thiago, og det har de nå fått. Det melder blant andre The Athletic.

En av grunnene til at Liverpool til slutt valgte å punge ut Bayerns verdivurdering var manager Jürgen Klopps beundring for Thiago, som var inne i sitt siste kontraktsår hos Bundesliga-giganten. Liverpool skal være i en krevende økonomisk situasjon som følger av koronapandemien, og Klopp har angivelig fått beskjed om at det må selges spillere før det kan kjøpes.

– Helt fantastisk. Jeg er veldig fornøyd med at dette endelig gikk i boks. Han har også tro på prosjektet vårt, og jeg er veldig glad for å få enn så god person inn i troppen, både som spiller, men også på alle andre nivåer, sier Klopp.

Ifølge ESPN har imidlertid Klopp fått grønt lys til Thiago-kjøpet selv om ingen blir solgt. Det ryktes dog at Georginio Wijnaldum, som har ett år igjen av kontrakten, er på vei til Barcelona.

Thiago har vunnet alt som er å vinne med Bayern München og tar med seg mengder av kvalitet og erfaring til Liverpools allerede solide midtbane.

– Thiago er en eksepsjonell spiller som har vært her i sju veldig suksessrike år. Han er en utrolig person og en enestående profesjonell. Det var veldig emosjonelt i dag da han tok farvel med oss alle, sa Bayern-trener Hansi Flick under en pressekonferanse torsdag.