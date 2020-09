Stjerneduell på Stamford Bridge: – En prestisjesignering av Chelsea

Se Chelsea-Liverpool søndag fra 17.00 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Chelsea mot Liverpool. Allerede i runde nummer to.

Premier League-sesongens første storkamp, og med flere svært interessante dueller i kampen.

En av de aller største står åpenbart i angrepsposisjonene, der han som glapp for Liverpool, Timo Werner, skal forsøke å score sitt første mål i blått etter overgangen fra RB Leipzig til Chelsea i sommer.

– Det er en storsignering og en prestisjesignering av Chelsea. De har hentet en av de beste angrepsspillerne fra Tyskland, som var veldig bra i Leipzig og ble toppscorer med over 20 mål i sin første sesong. Da var tiden inne for en tur til Premier League. Han har en intens spillestid, og er alltid på rett plass til rett tid. Han ligger alltid og jager, men har ikke fått sitt første mål i Premier League enda. Det håper han kommer mot Liverpool, sier Simen Stamsø-Møller.

Werner-scoring er imidlertid neppe det eneste som står skrevet i stjernene på Stamford Bridge søndag ettermiddag. På motsatt banehalvdel fra tyskeren står nemlig han «som glapp» for Chelsea, Mohamed Salah.

– Salah har hatt supersuksess i Liverpool i sin fjerde sesong, og fikk en glitrende sesongstart da han scoret tre mål og stakk avgårde med matchballen, sier Erik Thorstvedt.

Seks år etter sitt mislykkede opphold i Vest-London har egypteren etablert seg som en av de virkelige stjernene i verdensfotballen, og vært en av de aller viktigste bidragsyterne for Liverpools suksess de senere årene.

– Han spiller med en arroganse, for han vet hvor god han er selv. Statistikken han har i Liverpool er helt syk, med nesten et målpoeng per match, poengterer Thorstvedt.

